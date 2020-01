Vypadá to, jakoby si byly souzeny. Brněnské ženské basketbalové celky Královo Pole a Žabiny svedly loni na jaře napínavou semifinálovou sérii v domácí nejvyšší soutěži, která vyzněla pro Žabiny, v sobotu se střetnou pro změnu v boji o finále Českého poháru.

První brněnské basketbalové derby sezony ovládly v říjnu na palubovce Žabin (v bílém dresu) hráčky Králova Pole (v zelených dresech) 83:73. | Foto: Miroslav Štěpánek/BK Žabiny Brno

Proti sobě je svedl los Final Four, které se o víkendu uskuteční v Kutné Hoře. „Už to snad ani není možné, že si zase zahrajeme proti sobě. Bohužel se to stalo. Pro mě je nepříjemné proti Žabinám nastupovat, protože jsem tam hrála. Navíc jsou tvrdé a agresivní, hrají nepříjemný basketbal,“ ulevila si kapitánka Králova Pole Sarah Beránková.