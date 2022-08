Kromě Zohnové a Akl už se k brněnskému celku nepřipojily ani Lucie Hadašová a Natalie Kucowská, která odchází do Francie. I proto do Králova Pole míří hned pět nových hráček. Anežka Kopecká a Soňa Svetlíková přichází vypomoct na pozici pivotek, do přípravy už se zapojila i reprezentantka v trojkovém basketbalu Kateřina Galíčková. Kvůli reprezentačním povinnostem se k mužstvu později přidá Karolína Šotolová, ukrajinská pivotka Tetiana Havrylčuková je po příletu nemocná.