Zápas mezi Českou republikou a Běloruskem začne v pražské hale na Královce ve čtvrtek ve tři čtvrtě na sedm večer.

„Začíná pro nás nová kapitola. Je třeba se dívat dopředu a pokusit se tento důležitý zápas vyhrát. Hrajeme doma a případná výhra by nás posunula blíž k postupu. Nehledě na to, že by dala tomuto mladému týmu energii a ujištění, že je na správné cestě,“ řekl pro svazový web reprezentační kouč Štefan Svitek.

Po ukončení reprezentační kariéry dlouholetých opor Kateřiny Elhotová, Romany Hejdové a Lenky Bartákové povede mužstvo z pozice kapitánky jedenatřicetiletá pivotka Renáta Březinová, jež dřív oblékala dres KP Brno. „Určitě je to výzva. Jelikož jsem tady nejstarší a holky mě v tom nechaly, tak jdu do toho. Mladé holky se snaží, občas je to pro ně těžší, ale jsme tu zase super parta," sdělila Březinová.

České basketbalistky rozehrají duel s Běloruskem ve čtvrtek ve tři čtvrtě na sedm večer. Naposledy se s ním potkaly v červnu v přípravě na mistrovství Evropy, tehdy je v prvním zápase porazily 71:59 a poté prohrály 54:57. Nyní zabojují o účast už na patnáctém EuroBasketu za sebou. „Motivace je velká. Nechceme přerušit řadu postupů na šampionát. Musíme se o to poprat. Jako mladý tým bychom to měly urvat právě bojovností a zrovna proti Bělorusku nemáme co ztratit,“ burcovala Březinová.

Ve skupině kromě Běloruska narazí Svitkovy svěřenky ještě na Irsko a Nizozemsko. Na finálový turnaj postoupí jen vítěz, druhý celek bude čekat na výsledky ostatních skupin. „Bělorusko je určitě nejtěžší soupeř na úvod. Na posledním mistrovství Evropy byli čtvrtí a jsou favoritem této skupiny,“ poznamenal kouč národního týmu.

Na reprezentačním srazu českých basketbalistek jsou i jedenadvacetiletá hráčka Žabin Kateřina Galíčková a talentovaná Petra Malíková z Králova Pole, obě se však do zápasové nominace s Běloruskem nedostaly. Další duel Češky odehrají v neděli s Irskem.

Nominace českých basketbalistek na zápasy kvalifikace o EuroBasket proti Bělorusku a v Irsku

Rozehrávačky: Petra Záplatová, Eliška Hamzová (obě Žabiny Brno), Tereza Vyoralová (USK Praha), Petra Holešínská (Cegledi/Maď.), Valentýna Kadlecová (Chomutov)

Křídla: Veronika Šípová, Veronika Voráčková, Simona Sklenářová (všechny USK Praha), Kristýna Brabencová (Göttingen/Něm.), Kateřina Galíčková (Žabiny Brno), Michaela Krejzová (Chomutov), Petra Malíková (KP Brno), Julie Pospíšilová (Wisconsin/NCAA)

Pivotky: Julia Reisingerová (Girona/Šp.), Alena Hanušová (USK Praha), Renáta Březinová (Tarbes/Fr.), Natálie Stoupalová (Žabiny Brno)