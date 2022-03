Basketbalistky Žabin mají rekordmanku a po pohárech touží po ligovém finále

Dres Žabin oblékala už dřív, jenže tehdy brněnský klub ustupoval z evropské scény. Výraznějších úspěchů se proto slovenská basketbalistka Anna Jurčenková dočkala v jihomoravském celku až poté, co se do něj loni v létě po sedmi letech vrátila. „Poprvé jsem přišla v éře, kdy klub končil své nejlepší roky. Viděla jsem, že to všechny trápí a nebyli z toho nadšení,“ řekla šestatřicetiletá pivotka.

Basketbalistka Anna Jurčenková získala ve své kariéře už tři triumfy v EWBL. | Foto: BK Žabiny Brno

V této sezoně však Brňanky ovládly domácí pohár a minulý víkend triumfovaly také v evropské lize. A právě v mezinárodní EWBL si Jurčenková letos připsala rekord, když se stala trojnásobnou vítězkou této soutěže. „Všechny tituly jsou pro mě výjimečné, ale tento třetí mě těší nejvíc tím, že jsem přepsala historii,“ uvedla Jurčenková, která první dva tituly získala v letech 2017 a 2018 s Košicemi. Naopak Žabiny na rozdíl od ní vyhrály EWBL poprvé ve své historii. V EuroCupu, ve druhé nejprestižnější evropské soutěži žen, pak v tomto ročníku skončily v osmifinále. Královo Pole oslavilo postup do semifinále, Šelmy získaly s Olomoucí pouze set „Tento rok udělal klub velký pokrok a věřím, že chce jít ještě výš. V této době to bohužel není jednoduché a záleží hlavně na penězích, Žabiny ale fungují krásně a jsou na dobré cestě, aby se vrátily do velkého basketbalu,“ zamyslela se Jurčenková. TOUHA PO FINÁLE Svěřenky brněnského kouče Viktora Pruši v minulé sezoně vybojovaly v nejvyšší soutěži bronz, tentokrát touží po finále, o které si zahrají s Hradcem Králové. První zápas semifinále je čeká v pátek od půl sedmé večer v domácí hale Rosnička. „Hradec má za sebou nelehkou sérii s Chomutovem (výhra 3:2 na zápasy pozn. red.) a může se na něm podepsat únava. Na to ale nespoléháme a jdeme do toho naplno,“ prohlásila hráčka Žabin Natálie Stoupalová. Mezi čtyřmi nejlepšími týmy letošního ligového play-off je i KP Brno, které pravděpodobně narazí na favorita soutěže USK Praha. Vítěz základní části v pátek hraje v Ostravě třetí zápas série, v níž vede 2:0 a k postupu mu stačí jediná výhra. Pokud podle očekávání Severomoravanky vyřadí, utká se s Královým Polem v sobotu v Brně od jedenácti hodin dopoledne. Semifinálové série se hrají na tři výhry.