I přes vítězství měly basketbalistky Žabin ke spokojenosti daleko. „Musíme nastupovat do zápasu úplně jinak, než jsme hrály na Slovance. Zlepšit potřebujeme nejen obranu, ale celkově koncentraci na hru. Věřím, že když se nám to podaří, postoupíme v play-off co nejdál,“ prozradila taktiku slovenská pivotka Žabin Anna Jurčenková.

Spoluhráčky si její slova vzaly k srdci a středeční duel tomu byl jasným důkazem. Žabiny vlétly na své soupeřky a v poločase vedly vysokým rozdílem 56:24. „Konečně jsme odehráli zápas podle našich představ. V předchozích dvou duelech jsme se docela trápili, zvlášť v tom nedělním. Jsme rádi, že jsme to takhle ubojovali a máme dobrý pocit před Final Four EWBL,“ přiznala rozehrávačka domácího celku Eliška Hamzová.

Na konečném výsledku 102:53 měla velký podíl právě Hamzová. Spolu s Jurčenkovou si připsaly po šestnácti bodech. Lepší statistiku měla z brněnských hráček pouze Monika Grigalauskyté. Třicetiletá litevská pivotka zaznamenala ve třetím čtvrtfinálovém utkání ještě o šest bodů víc.

Kouč domácích své svěřenkyně po zápase pochválil. „Jsem za dnešní utkání rád. Alespoň v jednom ze tří duelů jsme ukázali, jaký rozdíl mezi oběma týmy je. Obzvláště první poločas byl velmi povedený. Hodně jsme sdíleli míč a vytvářeli si otevřené pozice, hráli rychle. Všechno to vycházelo z obrany, která byla opravdu na hraně agresivity, kde to očekáváme. Doufám, že tento výkon byl předěl a obrat před tím, co nás čeká v poslední nejtěžší fázi,“ sdělil Viktor Pruša.