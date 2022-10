Brňanky si z Prahy odvezly vysokou výhru 88:61, přesto s duelem nebyly zcela spokojené. „Skóre neodpovídá hře, zápas nebyl úplně podle našich představ. Chtěly jsme na ně vlítnout tvrdou obranou, ale to se nám nedařilo. Zlepšily jsme se ve druhé čtvrtině, jenže po přestávce už to nešlo vůbec a třetí čtvrtinu jsme dokonce prohrály. Přejely jsme je tak až ve čtvrté čtvrtině, zejména proto, že se nám začaly dařit útočné doskoky. Pak už to tam padalo. Navíc jejich trenér dostal na konci dvě technické a mimo halu se koučuje dost těžko, což na hráčky určitě mělo vliv. Pro nás to bylo dobře, utkání jsme si pohlídaly a hrály, co jsme chtěly,“ zhodnotila Stoupalová.

Tu mohl navíc těšit její bohatý bodový zápis. „Dařilo se mi, ale byl to týmový výkon, holky mě nacházely v dobrých pozicích a už šlo jen o to zakončit. Prosadilo se nás víc, takže jsem ráda, že to není jen o individuálních výsledcích,“ zdůraznila.

Stoupalová každopádně zažívá parádní start nového ročníku. S 16,3 body na zápas zatím výrazně vyčnívá nad svým loňským průměrem 10,9 a patří mezi špičku soutěže. „Mám dobrý vstup do sezony, ale je to teprve začátek, uvidíme, jak to půjde dál. Energie je ze startu dost, velkou roli hraje i důvěra trenéra, kterou cítím. To dost pomáhá,“ přidala.

Ve čtyřiadvaceti letech patří v kádru Žabin k těm zkušenějším, jelikož zelený dres obléká již osmou sezonu. „Rok od roku je mi trenéry vkládáno do hlavy, že už je potřeba převzít zodpovědnost a nepokládat se za jednu z těch mladších. Je to o tom, kolik máte odehráno, ne kolik vám je let. Se zodpovědností se snažím naložit, jak se dá, a inspirovat se co nejvíc u starších spoluhráček. Cítím tlak, ale je potřeba s tím pracovat,“ zauvažovala Stoupalová.

Žabovřeský celek zůstává po třech utkáních v nové sezoně i nadále stoprocentní. Do kádru dobře zapadly letní posily. „Holky, které odešly, nám samozřejmě chybí, ale to je sport. Za mě přišly super posily. Na pivotu teď máme Američanku Elissu Cunaneovou, která je sice mladá, ale myslím, že hodně talentovaná a nechybí jí bojovnost, což potřebujeme. Přibyla také Bosňanka Nikolina Kneževićová, zkušená hráčka na rozehru, kde jsme potřebovali posílit. Navíc nám na křídle zůstala Bria Holmesová, což je další plus, hraje v týmu velkou roli,“ přiblížila mladá basketbalistka.

Stejně kvalitní bilanci drží po třech kolech i KP Brno, které v pátek zvítězilo na hřišti Trutnova 84:72. Společně s USK Praha jsou tak oba brněnské celky jedinými týmy, které v nové sezoně ještě nepoznaly přemožitelky.

JAROSLAV GALBA

BLK Slavia Praha - Žabiny Brno 61:88 (12:19, 34:47, 52:63)

Body: Stoupalová 20, Záplatová 14, Čechová 11 (double-double + 10 doskoků), Knežević 9, Cunane 8, Šoukalová 6, Vacková 6, Vondráčková 6, Hamzová 4, Holmes 4, Buřtová 0