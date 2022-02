Královo Pole stejně jako v minulém ročníku skončilo v Českém poháru na druhém místě, do včerejšího finále se probojovaly díky sobotní výhře 70:45 nad Slovankou. Proti Žabinám ve čtvrtém dějství duel zdramatizovalo, jenže na obrat nestačily.

„Bylo to podle mě krásné finále a chybělo nám pět bodů, abychom výsledek otočili. Na začátku jsme nechali volné pozice Míši Vondráčkové, která je trefila, i když jsme na ně upozorňovali. Potom Bria Holmesová zahrála výborný zápas, tlačila to do koše a nepodařilo se nám ji zastavit,“ litoval asistent královopolského kouče Jakub Nevrlý.

Po čtyřměsíční pauze medaile. Zápasnice Hanzlíčková získala v Turecku bronz

Nejužitečnější hráčkou víkendového závěrečného turnaje Českého poháru v hale ve Vodově ulici se stala hráčka Žabin Vondráčková. Ta při semifinálovém vítězství 87:81 po prodloužení s Hradcem Králové nastřílela dvaadvacet bodů, proti KP Brno jich zaznamenala šestnáct.

Český pohár žen

o 3. místo:

Slovanka – Hradec Králové 58:71 (14:23, 17:15, 14:19, 13:14)

finále

KP Brno – Žabiny Brno 70:74 (15:22, 24:17, 11:21, 20:14)

Nejvíc bodů: Kucowská 20, Aklová 14, Kopecká a Malíková po 11 – Holmesová 21, Vondráčková 16, Stoupalová 11.