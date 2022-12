Z posledních devíti utkání prohráli svěřenci kouče Lubomíra Růžičky jediné, v sobotu tuto působivou sérii potvrdili doma proti Hradci Králové, který porazili 96:73. „Největším faktorem dosavadní dobré formy je koncepční práce. Není to jen otázka této sezony, ale tým je delší dobu pospolu a byl vhodně doplněný. Další faktor je charakter mužstva, které je velmi pracovité, má vítěznou mentalitu. Do každého utkání jdeme s cílem nechat na palubovce všechno,“ popisuje Růžička.

I proto má Basket nejlepší venkovní bilanci v lize, zvládl i těžké duely v Kolíně, Děčíně či Pardubicích. Ve středu ho od půl šesté večer čeká další překážka – utkání v Ostravě. „Ostrava seskládala velmi silný tým, troufám si říct, že ještě silnější, než jaké je její dosavadní postavení v tabulce. Má střelecký a výškový talent, její soupiska je velmi dobře poskládaná,“ oceňuje brněnský trenér.

V posledním předvánočním zápase chce ale i tak brněnský celek uspět a udržet si vedení v soutěži. „Do Ostravy pojedeme nabuzení, abychom do těch tří vánočních dní, kdy máme volno, šli v dobrém rozpoložení. Ale na ostravském hřišti se nehraje dobře, připravujeme nyní kluky na to, co je tam čeká,“ podotýká Růžička.

Krátká vánoční pauze Basketu má svůj důvod, ihned po svátcích se totiž v Severoevropské lize ENBL utká s izraelskou Nes Zionou a polským Ostrovem Velkopolským. „Budeme v roli outsiderů, protože jsou to dva celky, které patří ve svých ligách ke špičce. Navíc hrají v soutěžích, které jsou na vyšší úrovni než ta česká,“ nastiňuje stratég.

Po dvou úvodních prohrách potřebuje jihomoravský tým v ENBL zabrat, navíc když oba duely odehraje před vlastními diváky. „Co nás zdobí především oproti Zioně, je týmovost a dobrá chemie. Chceme proto zabojovat a pokusit se vyrovnat naši zápasovou bilanci, protože úvodní kola jsme prohráli, a pokud chceme pomýšlet na postup do play-off, kam se z naší skupiny kvalifikují čtyři nejlepší z osmi, tak musíme doma dvakrát zvítězit,“ burcuje Růžička.

Evropské měření sil je pro Basket podstatné i proto, že v rozjeté sezoně přináší ozvláštnění, které brání jakémukoliv polevení. „Start nám vyšel, ale určitě nás potkají nějaké překážky. Budeme se snažit z nich udělat výzvu, abychom všechno kvalitně zvládli. Věřím, že se nám v domácí lize podaří jak základní část, tak nadstavba, pokud budeme zdraví, tak chceme skončit v první trojce, abychom případné semifinále play-off začínali doma. Ale to je strašně daleko,“ dodává kouč.

Po dlouholeté nadvládě Nymburka by však jeho tým rád změnil pořádky na čele a vylepšil tak loňské třetí místo. Zatím však Basket zůstává obezřetný. „Může se stát, že nám nevyjde jeden týden, zapíšeme pár proher a jsme najednou šestí. Tabulka je totiž extrémně vyrovnaná a pro fanouška zajímavá. Snažíme se zapojovat nové obohacující prvky na obou polovinách hřiště, aby kluci měli stále maximální pozornost. Jak často říkám, chceme předejít tomu, aby nastaly pohodička, klídek a smrádek, protože to pak vede k polevení,“ varuje Růžička.