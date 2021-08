PODÍVEJTE SE: Krása na písku. Beachvolejbalistky v Líšni bojují o pohár

/FOTOGALERIE/ Čtyřiadvacet předních českých beachvolejbalistek se na víkend sjelo do areálu Bowling Brno v Líšni. Až do nedělního odpoledne se tam koná dvouhvězdičkový turnaj Českého poháru, který pořádá Volejbal Brno. V závěrečných bojích nechybí ani třeba domácí pár z Beach & Snow Volley Teamu Michaela Kulhánková s Annou Pospíšilovou, které si zahrají o postup do semifinále.

Turnaj v beachvolejbalu a minigolfu v Líšni | Foto: Deník/Jiří Sláma

„Jde o poslední akci před vrcholem, což je mistrovství republiky první víkend v září. Je to pro nás prověrka a uvidíme, jak na tom jsme,“ uvedl k události trenér brněnského dua Ján Namešanský. Vítězky turnaje získají devadesát bodů do žebříčku a patnáct tisíc korun. Finále je na programu v neděli odpoledne. Z Komety do NHL. Talent Svozil se rychle upsal Columbusu, kemp v USA je jistota Přečíst článek ›