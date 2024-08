Jakub Tručka dnes 01:25

Loni v říjnu vybojovali titul mistrů světa, před necelým měsícem usilovali v Paříži o olympijský úspěch. A od pátku se Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem představí brněnským beachvolejbalovým fanouškům. Nejlepší český pár totiž zlákal turnaj světového okruhu Pro Tour Futures na Sokolském koupališti, účast mu nezhatil ani nedávno prodělaný covid, kvůli kterému přišel o mistrovství Evropy. „Českým fanouškům dlužíme to, abychom se jim ještě ukázali, než ukončíme ročník. A kde jinde by to mělo být než před plnou tribunou v Brně,“ říká Schweiner.