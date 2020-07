Brněnský závodník David Bečvář si o víkendu na Salzburgringu naplno užil chvíle radosti na stupních vítězů. V sobotu byl v hlavní kategorii mistrovství Histo Cup třetí, v hodinovém závodě Ravenol, jenž bral hlavně jako testování, zvítězil a v neděli rakouský víkend završil druhou příčkou série historiků.

Davidu Bečvářovi se o víkendu v Rakousku dařilo. | Foto: Martin Straka

„Hlavně v neděli to byla obrovská bitva, až do samotného cíle. Jasně, výhra by byla veselejší, ale jsem spokojený. Naše auto má v sobě spoustu nového a to se člověk vždy musí se strojem postupně sžít,“ říká absolutní šampion Histo Cupu 2015. Řídí automobil Jaguar XJS, který je replikou vozu Toma Walkinshawa z roku 1984, dobře známého z brněnského Masarykova okruhu. Šampionát pokračuje za tři týdny na Slovakiaringu u Bratislavy.