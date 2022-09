Titul ve své kategorii už má v kapse a absolutní triumf zůstává ve hře. Rozhodne se při posledním závodnickém víkendu roku v říjnovém Mostě.

Mistři Evropy zdolali vítěze olympiády. Přilbu Moravu si odvezl Dán Hansen

V Rakousku celý víkend pršelo a byla zima. „Jízdu za mokra miluju, tak jsem si užíval. Ale přiznám, že jednou mi zatrnulo. To když ve druhém závodě se mi i na čtvrtý rychlostní stupeň protáčela kola. To jsem ještě nezažil. Naštěstí jsem to ustál a zároveň odolal tlaku soupeře s jedním z mnoha vozů Porsche,“ dodává Bečvář.

MARTIN STRAKA