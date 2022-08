„Všechno už zase fungovalo skvěle. Šéfmechanik Roman Pešek opět vše výborně připravil. Do konce sezony zbývají dva víkendy. U Salcburku a v Mostě, čili čtyři závody. Celkově, napříč všemi třídami, jsme druzí. Uvidíme, co se podaří do konce roku,“ přemítá Bečvář.

MARTIN STRAKA

