Litevští běžci si podmanili jedenáctý ročník CRAFT Brněnského půlmaratonu. Na nejdelší distanci nedělního závodu, který startovala ko nčil na velodromu, totiž v mužské kategorii obsadili první dvě místa. Víc sil měl Ignas Vanagas, který zvítězil v čase 1:09:51 hodin.

Brněnský půlmaraton 2024. | Video: Sabir Agalarov

Jeho krajan na druhé příčce Stangvilas Dovydas ztratil dvacet sekund. Třetí příčku obsadil Jaroslav Pelikán, který měl na vítěze manko pět minut a jedenatřicet sekund. Pro Vanagase přitom šloo první seznámení s půlmaratonskou distancí. „Závod byl v pohodě první tři kola, pak začalo být víc teplo, ale svůj první půlmaraton jsem vyhrál, takže dobrá zkušenost,“ radoval se vítěz.

Prvenství v Brně ho navnadilo do dalších startů na delších tratích. „Momentálně běhám víc na dráze, ale poznal jsem svoje limity a možná ještě nějaký půlmaraton do budoucna zkusím,“ prohlásil Vanagas.

Parádní výkon převedla nejrychlejší žena v cíli. Petra Kotlíková dokončila Brněnský půlmaraton v čase 1:17:35 a porazilo ji pouze šest nejrychlejších mužů. Druhá Lenka Petrová na ni ztratila devět minut a deset sekund. Třetí mezi ženami skončila Kristýna Havelková v čase 1:27:41.

Vítězka si závod pochvalovala. „Počasí bylo ideální kolem jedenácté hodiny při startu, až později na patnáctém kilometru jsem začala vnímat vítr, který zesílil a ubral síly asi všem. Běžela jsem s chlapama a příjemně jsme se navzájem potahali,“ usmála se spokojená Kotlíková.

Poprvé zažila také půlmaraton rozdělený na čtyři okruhy, který běžce zavedl do netradičních zákoutí brněnského výstaviště. „Takový točitý závod jsem ještě neběžela, ale bylo to zajímavé. Některé zatáčky jsem si odpočinula, pak jsem zrychlila. Je to něco jiného než rovinatý půlmaraton, byla to docela zábava, ale maraton bych takhle nechtěla běžet,“ přiznala.

Do půlmaratonu, desítky, pětky a dětských závodů vyrazila přibližně tisícovka běžců, což je o třetinu víc než loni. „Dopadlo to dobře, žádný problém nebyl ani na trati, počasí vyšlo. Lidi byli spokojení a jsem taky spokojený. Těším se na příští rok,“ řekl ředitel závodu Aleš Čtvrtníček z BehejBrno,com.