Letos se opět vrací do běžeckého kalendáře, na trať dlouhou 14,1 kilometru vyrazí aktéři už v sobotu. „Bude to skromnější závod, vlastně se dá říct, že začínáme trochu odznova, dva roky jsme ho nedělali. Cestičky zapadaly listím, takže je znovu profoukáváme, mám na mysli povolení, shánění dobrovolníků, jednání s partnery. Vše děláme ve volném čase s pár kámoši, protože peníze nejsou. Cítím se unavený jako na začátku, ale závod bude pěkný,“ slíbil ředitel Vokolo priglu Petr Božek.

Před dvěma lety měli pořadatelé vše nachystané na jedenáctý ročník závodu, přestože čekali do nejzazší chvíle, restriktivní opatření jim neumožnila jej uspořádat. Všem tehdy přihlášeným převedli startovné až do letoška. „Nejtěžší je, že za startovné v roce 2020 děláme závod v roce 2022. Jsme bez generálního partnera, využíváme, co se nám podařilo ušetřit ze startovného. Osmnácti stovkám tehdy přihlášených jsme nabídli, že jim po určité době vrátíme peníze, čehož využilo jen padesát lidí, z toho máme hroznou radost. Lidi dokázali, že mají závod rádi, podrželi nás, chtěli, abychom přežili. Takže jsme dodrželi slib, který jsme dali v roce 2020, že závod uděláme,“ podotkl Božek, který stál u jeho zrodu.

K 1750 přihlášeným z dřívějška se v září přidaly další tři stovky, takže co do počtu startujících bude běh Vokolo priglu opět nabitý. „Kolik lidí skutečně poběží, je velká neznámá, většinou třeba patnáct procent přihlášených nepřišlo, ale teď to může být větší číslo, když se někteří přihlásili před dvěma a půl lety. Možná už neběhají, nežijí v Brně, ale medaile máme nachystané pro dva tisíce lidí,“ uvedl ředitel.

Rozpočet se snížil ze čtyř a půl milionu korun na milion a půl, takže organizátoři ubrali některé nadstandardní věci. „Dojde k obrození sportovních akcí. Každý musí opravdu přemýšlet, co je pro běh nezbytné. Došli jsme k názoru, že nejdůležitější je zajistit bezpečnou trať, občerstvení na trati a doprovod lidí, kteří běžce povzbuzují,“ sdělil Božek.

Deset minut po desáté hodině bude rozcvička u pódia. Největší favorité vyběhnou od startu nad Kozí horkou pět minut před jedenáctou dopoledne. Nebude mezi nimi chybět ani šestinásobný domácí vítěz Jiří Homoláč.

Návštěvníci Vokolo Priglu mohou tradičně přispět na dobrou věc, když se od půl desáté zapojí do šlapání na Oranžovém kole ČEZ. „Budeme šlapat pro dva projekty. Jeden z nich je Anabell, který pomáhá osobám s poruchami příjmu potravy a jejich blízkým. Druhý je Rodinné centrum MáTáTa,“ přiblížil Božek.