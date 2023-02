Třicetiletý da Silva měl být velkou posilou, jenže až po jeho odchodu jihomoravský celek konečně najel na vítěznou vlnu. Alespoň v domácím prostředí, kde i v pondělí odpoledne přivítá Příbram. „Věřím, že se na vlastní palubovce projeví naše kvalitní podání a budeme soupeře tlačit. Servisem si umíme pomoct a dělat s ním soupeřům velké problémy, snad se nám to podaří i proti Příbrami. Připravujeme se na to celý týden, tak doufám, že to bude v našich silách,“ podotýká brněnský lodivod.

Ze tří zbývajících utkání základní části však půjde o poslední domácí duel. Zbylé dva odehraje Brno na palubovce Českých Budějovic a pražských Lvů, s udržením sedmého místa, které by svěřencům trenéra Marka zajistilo nejlepší pozici pro osmifinále, to tak nebude jednoduché. „Sedmá příčka je cíl, v pondělí chceme potvrdit formu, venkovní zápasy ale budou těžké. Na dálku závodíme se Zlínem, máme na něj sice bod náskok, ale chybí mu jeden odehraný zápas, navíc má v závěru lepší los,“ kalkuluje Marek.

Náročnost venkovních duelů pocítil brněnský klub naposledy v Odolene Vodě. S tabulkovým sousedem padl jasně 0:3 na sety, na zisk alespoň jedné sady proti Aeru čeká už čtyři zápasy. „Celý tým si věřil, že bychom tam mohli uspět, protože poslední domácí zápasy se nám povedly. Přehráli jsme Ústí nad Labem i Ostravu, ale v Odolene Vodě jsme to neprokázali. Vůbec se nám na ni v letošní sezoně nedaří a porážka byla zasloužená, domácí byli ve všem lepší,“ přiznává stratég.

Před startem play-off pak Brno hodlá zapracovat na podání a lepší souhře. V případě postupu do čtvrtfinále by jej totiž čekal jeden ze dvou nejlepších celků základní části. „Důležité bude potvrdit pozici na servisu hlavně ve venkovních duelech, kde se nám nedaří. Dále hodláme ještě víc zapracovat na postu diagonálního hráče, kde nastupuje Marek Zmrhal. Chceme přes něj vést důležité míče a zlepšit jeho spolupráci s oběma nahrávači, abychom zvýšili naši útočnou potenci,“ dodal Marek.