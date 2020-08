Do nové sezony v brněnském dresu totiž nenaskočí blokaři Matej Hukel ze Slovenska a americký reprezentant Matt August, který přestoupil do týmu Beskyd.

Ze hry vypadl i nahrávač Luan Duc Truong, který si přetrhl achilovku a zpět na palubovku se vrátí nejdřív na začátku prosince. „Na jeho post hledáme náhradu a díváme se v České republice. Zatím se ale moc nedaří, všichni už mají angažmá dohodnuté a podepsané. Ještě máme dva tři tipy, pokud nevyjdou, sáhneme asi do zahraničí,“ přiblížil brněnský kouč Ondřej Marek.

Pětadvacetiletý volejbalista s vietnamskými kořeny se v předčasně ukončené sezoně stal druhým nejúspěšnějším nahrávačem extraligy. „Jde o velkou komplikaci, protože Pepa (Truong – pozn. red.) měl loni velice dobrou sezonu, hrál dobře a pestře. Hodně se zlepšil, zapracoval na sobě a patřil rozhodně k lepším nahrávačům v extralize. Jeho ztráta bude citelná, protože diriguje hru na hřišti a patřil k základním kamenům naší osy,“ líčil Marek.

Volejbal Brno



Změny do nové sezony

Odchody: Matej Hukel, Matt August (oba blokaři)

Příchody: zatím žádné

Dlouhodobé zranění: Luan Duc Truong (přetržená achilovka, prosinec/leden)

Ambice do nové sezony

Trenér Ondřej Marek: „Chceme navázat hlavně na naši předvedenou hru, která loni diváky bavila. A rádi bychom se opět dostali v tabulce vysoko, ale v konkurenci extraligy to bude letos těžké.“

A v loňské sezoně vylétl v individuálních statistikách nejen Truong, ale také univerzál Daniel Římal, smečař Martin Licek a blokař Jan Pražák. „Byl o ně velký zájem z českých i zahraničních klubů. Kluci mají u nás smlouvu ještě na rok a rozhodli se zůstat, přestože jim manažer umožnil odejít za lepšími podmínkami. Předtím dokonce přijali nižší plat, jsem na ně opravdu hrdý,“ uvedl Marek.

Dvojice Licek a Římal navíc nakoukla po sezoně poprvé i do seniorské reprezentace, ve které se připravovala na čtyřtýdenním soustředění. „Získali jsme strašně moc zkušeností a okoukávali hlavně kluky, kteří hrají v zahraničí,“ pravil pro klubový web Licek.

Ten už se setkání se spoluhráči na tréninku v Brně nemohl dočkat. „Těšili jsme se všichni za partou a jsem rád, že už to začalo, protože jsem se kopal už pěkně do zadku,“ smál se Licek a dodal: „Hned od začátku jsme do toho skočili a jsme připravení. Nikdo nepřišel s nadváhou, takže všechno je v pohodě.“

Naposledy se brněnští volejbalisté utkali v mistrovském utkání 2. března, kdy porazili Odolenu Vodu 3:0. „Pauza byla dlouhá a na klucích byla vidět chuť do práce. Doufám, že to vydrží, dokonce i kvalita nám zůstala, snad se budeme jenom zlepšovat,“ zdůraznil kapitán a zároveň asistent trenéra brněnského celku Michal Hrazdira.

Kvůli koronaviru a současné ekonomické situaci změnilo vedení klubu strategii. „Pracujeme hodně s mladými nadějemi, které zapojíme do týmu. Máme přibližně skupinu deseti kluků, kteří prošli juniorskými reprezentacemi. Po vzoru NHL jde spíš o kemp, po kterém si vybereme zhruba pět mladíků,“ vysvětlil Marek, v jehož týmu se objevily i nové tváře z první ligy.

Jeho svěřenci se v srpnu představí především na antuce, ke konci měsíce už je čekají zápasy v hale. Na Slovensku sehrají čtyři utkání a přípravu zakončí dvěma duely i v Brně. Extraligu odstartují 19. září doma proti celku Lvi Praha.