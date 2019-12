Už příští týden je totiž ve Francii na programu kontrola techniky pro nadcházející ročník, který se kvapem blíží. A Ouředníčkův Ford Ranger už musí šlapat. „Jako tradičně nám chybí týden, abychom vše zvládli ve větším klidu. Takto jde o nesmírnou hektiku,“ přiznává brněnský rodák.

V letošním roce podstupuje neobyčejné galeje, protože se rozhodl ukončit spolupráci se stájí South Racing a nachystat se na Dakar na vlastní pěst se svým týmem Ultimate Dakar. „Je to radostnější, protože za všechno, co pokazím, si můžu jen sám a mám to ve vlastních rukou. Existuje ovšem i spousta úskalí,“ podotýká šestinásobný účastník legendární rallye.

V nadcházejícím ročníku započne slavný podnik novou epochu. Poprvé se pojede v Saúdské Arábii. Ouředníček se na nové dobrodružství vydá se svým tradičním navigátorem Davidem Křípalem. „Určitě nám bude chybět fanouškovská euforie z Jižní Ameriky Na tamějším prvním Dakaru jsme se čtyři hodiny prodírali špalírem nadšených fanoušků. Přišlo jich snad milion,“ rozplývá se při vzpomínce Ouředníček.

Dakar 2020

Kde: Saúdská Arábie

Kdy: 5.-17. ledna 2020

Počet etap: 12

Počet kilometrů: 7500

V Arábii se jezdci podvolí prohibici, v zemi je zákaz alkoholu. „Ne, že ho potřebujeme, ale pivo po etapě je nejlepší ioňták,“ směje se padesátiletý závodník.

Jeho soupeř v letošním ročníku bude i legendární jezdec formule 1 Fernando Alonso, jenž místo královny motorsportu upnul svou pozornost na Dakar. „Alonsova účast je určitě dobrá pro závod, protože bude sledovanější. Nejvíc mě potěšilo jeho prohlášení o tom, že Dakar považuje za náročnější než formuli 1,“ říká Ouředníček.

V nadcházejícím ročníku se Brňan hodlá měřit s nejlepšími. „ Konkurence bude obrovská, ale chci skončit v první desítce. Potom mohu nechat Dakar mladším,“ ozřejmil muž, jehož maximem v závodě je sedmá pozice z roku 2009 v roli navigátora.

Motocyklista Jan Brabec z Nosislavi se připravuje na ikonickou rallye potřetí v kariéře. Dobrodruha přitahujícího hrozivé nehody potkala jedna z nejtěžších v kariéře na jaře při testování v Tunisku. V tamější nemocnici chvíli bojoval o život. Při pádu si strhal kůži na zádech a zlomil páteřní mezilopatkové trny. „Nejsem ještě dostatečně rychlý, protože hlava má zafixovaný pád. Je přede mnou měsíc tvrdé práce a věřím, že se ještě posunu,“ napsal na Instagram.

Počet českých účastníků: 31

Jihomoravští jezdci: Jan Brabec (motocyklista), Tomáš Ouředníček (automobilový závodník)