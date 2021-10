Startovné, které běžci zaplatili už na minulý rok, pořadatelé automaticky převádí na rok 2022, kdy chystají regulérní jedenáctý ročník Vokolo priglu. „Jelikož tento krok nebyl avizován v propozicích a pravidlech závodu Vokolo priglu 2020, všem, kdo o to požádají, startovné v uhrazené výši samozřejmě vrátíme,“ uvedl ředitel závodu Petr Božek.

- na závěr každý závodník v oficiální výsledkové listině získá jeden slosovatelný lístek do tomboly

- vložit výsledky na stránku závodu opět v Profilu běžce, pro zařazení do oficiální výsledkové listiny je potřeba přidat důkaz v podobě záznamu sporttestru, telefonu či fota hodinek

Na tradiční a vyznačené trati se mohli běžečtí nadšenci poměřit už v červnu, podruhé v tomto roce mohou své výkony na 14,1 kilometru dlouhé trati porovnat od čtvrtka 7. října do středy 13. října. Pro zapojení do závodu stačí podniknout pět snadných kroků:

Desátý ročník běžeckého závodu Vokolo priglu ovládli Jiří Homoláč a Tereza Hrochová, mezi 2236 běžci dorazila do cíle i dvojnásobná mistryně světa v běhu na 800 metrů Ludmila Formanová. | Foto: Monika Hlaváčová

