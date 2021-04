Z Prahy si brněnské florbalistky přivezly dvě těsné porážky. V prvním duelu padly 1:3, ve druhém pak 2:3. „Po nedělním utkání jsem holkám v kabině říkal, že u mě převažují pozitivní dojmy. Odehráli jsme dva vyrovnané zápasy a domů se vrátili s vědomím, že Tatran můžeme porazit,“ měl jasno židenický trenér Luboš Rauer.

Ve druhém čtvrtfinále měly jeho svěřenky nakročeno ke srovnání stavu série. Velkou část utkání vedly, Tatran ale v závěrečné dvacetiminutovce otočil skóre ve svůj prospěch. „Ve třetí třetině nás krátce po vyrovnávací brance potopilo vyloučení, se kterým se pořád nedokážeme ztotožnit. Naše hráčka údajně při pádu faulovala kolenem. Tatran vzápětí přesilovku využil a holky dostaly velkou ránu, po které už nenavázaly na předchozí výkon,“ mrzelo brněnského stratéga.

Právě hře v oslabení se chtějí Židenice v nadcházejících zápasech vyhnout. Tatran totiž v úvodních dvou duelech využil tři ze čtyř početních výhod, které měl k dispozici. „Pokud se nenecháme zbytečně vylučovat, jsme pro Tatran víc než vyrovnaným soupeřem. Nesmíme mu dát možnost přesilové hry. Pak totiž pošle na hřiště svou nejsilnější pětku, která má přesně secvičené signály a moc často se nemýlí,“ vysvětlil Rauer.

Brněnské florbalistky naopak potřebují úspěšnost využití přesilových her zlepšit. Dosud jich měly k dispozici sedm, zužitkovaly však pouze jednu. „Na hře v početní výhodě jsme pracovali i kvůli případnému power play. V úvodních dvou duelech jsme gólmanku odvolali dvakrát a ani jednou z toho nebyl gól. Na tyto situace chceme být připravení, ať můžeme Tatran v případě potřeby zatlačit,“ popsal brněnský lodivod.

Mezi třemi tyčemi Židenic v prvních dvou zápasech excelovala brankářka Lenka Remešová, která si připsala celkem 44 úspěšných zákroků a podržela spoluhráčky v kritických momentech. „S výkony Lenky jsme maximálně spokojení. Formu si načasovala perfektně. V několika pasážích hry, kdy jsme byli zamáčknutí na vlastní polovině, to měla obrovsky těžké, tlak ale ustála,“ vysekl třiadvacetileté gólmance poklonu Rauer.

A slovy chvály na adresu židenické opory v brankovišti nešetřila ani obránkyně Eva Urbášková. „Remi nás v obou zápasech neskutečně podržela. Jsme moc rádi, že ji máme. Doufám, že se jí bude stejně dařit i v dalších zápasech,“ přála si jedenadvacetiletá defenzivní hráčka.

S čím půjdou Židenice do odvetných duelů? „Rozhodně chceme využít domácí prostředí. Na Tatranu se hrálo na gumě, u nás máme parkety, na které soupeřky nejsou zvyklé. Vedení 2:0 v sérii pro ně navíc může být svazující po psychické stránce,“ uvažoval zkušený kouč.

Do karet může židenickým florbalistkám hrát i velké zápasové vytížení soupeřek. Ty dnes nastoupí už k devátému utkání v jedenadvaceti dnech. V březnu totiž celý tým Tatranu zamířil do karantény kvůli nákaze koronavirem a v závěru základní části doháněl zápasové manko. „Únava byla znát už minulou neděli, kdy na začátku zápasu jejich nejlepší hráčky odpočívaly. Obě víkendová utkání byla navíc velmi náročná a ani tentokrát to nebude jiné. My jsme v posledních týdnech odehráli daleko méně duelů, což může být výhoda,“ přiblížil Rauer.

O cíli pro nadcházející dvě utkání mají v Židenicích jasno – vrátit čtvrtfinálovou sérii do Prahy. „Nemáme co ztratit, takže na hřišti necháme maximum. Věřím, že sérii srovnáme,“ dodala odhodlaně Urbášková.