Tak suverénní výkon jako ve středečním utkání EuroCupu nepředvedly, přesto si připsaly poměrně pohodovou výhru. Basketbalistky Žabin Brno se v sobotu opět představily před svými příznivci, které podruhé v jednom týdnu rozradostnily svým vítězstvím. Brňanky zdolaly Trutnov 86:61 a vrátily se na druhé místo nejvyšší soutěže.

Basketbalistky Žabin (v bílém) zdolaly Trutnov 86:61. | Foto: BK Žabiny Brno

Proti řecké Eleftherii Žabiny rozjely velkou střeleckou show, na kterou po návratu do ligového kolotoče v úvodních minutách nedokázaly navázat. „Na začátku jsme měly trošku problém se chytnout, ale po poločasu jsme změnily strategii a zlepšily naši hru. Bojovaly jsme jako tým a držely se plánu, co nejlépe to šlo,“ hodnotila americká posila brněnského celku Dasia Mayea Evansová.

Trutnovský outsider v sobotním duelu dlouho zůstával na dostřel, ještě ve třetí čtvrtině prohrával jen o osm bodů. Žabiny ale předvedly mohutnou koncovku, která jim zajistila poklidný závěr zápasu. „Jsme spokojení s vítězstvím, na druhou stranu se nám úplně nelíbila předvedená hra, zejména v obranné části. Při vší úctě k soupeři, který hrál na jeho možnosti velice dobře, je jedenašedesát obdržených bodů moc,“ podotkl žabinský asistent trenéra Michal Martišek.

Brňanky se mohly spolehnout především na týmový výkon, hned šestice hráček se totiž dostala na dvouciferné číslo v kolonce nastřílených bodů. Trutnov nakonec porazily s pětadvacetibodovým náskokem. „Musíme zvládat i takovéto zápasy, aby se nám hrálo lépe proti silným týmům v EuroCupu,“ doplnil Martišek.

Po návratu na druhé místo v ligové tabulce čeká na Žabiny pořádně náročný eurocupový test. Ve středu se v závěrečném skupinovém duelu představí na palubovce francouzského celku Flammes Carolo, k zajištění postupu brněnský klub potřebuje neprohrát vyšším rozdílem. Příští víkend pak svěřenky kouče Viktora Pruši zamíří do Brandýsa nad Labem.

Žabiny Brno - Trutnov 86:61

Čtvrtiny: 22:14, 21:17, 24:21, 19:9.

Body Žabin: Body: Cunaneová 20, Lopez Sénéchalová 14, Hamzová 13, Sklenářová 13, Stoupalová 11 (+10 doskoků), Kneževićová 10, Čechová 2, Nétková 2, Záplatová 1, Buřtová 0, Mezihoráková 0.