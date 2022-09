Právě Pavlíková s Danielou Digrinovou a Elou Koulisiani pomohly českému národnímu týmu k úspěšné kvalifikaci na mistrovství Evropy, Tereza Hrušecká stejného cíle dosáhla se slovenskou reprezentací. Gretell Morenová se s Kubou zúčastnila Panamerického poháru. „Je to vážně takový sen, moc si vážím té šance a důvěry. Jsou to pro mě obrovské zkušenosti a je to o to příjemnější, když se nám s nároďákem daří,“ radovala se královopolská kapitánka Digrinová.