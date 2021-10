Zemřel 13. června 2019 a Městský sportovní klub Brno na jeho památku uspořádal Memoriál Ády Pospíšila, který se uskuteční ve středu od tří hodin odpoledne v hale Morenda ve Vídeňské ulici. „Áda Pospíšil byl jednou legend brněnského basketbalu a také jeden z největších kamarádů, který držel partu. Proto vznikl memoriál, který slouží k uctění generace zlatých hochů, kteří vybojovali tituly pro Brno,“ uvedl organizátor akce Petr Šíma.

Na Morendu tak zavítají basketbalové legendy František Konvička, Jan Bobrovský, Josef Jelínek, Kamil Brabenec nebo Jiří Okáč, který akci moderuje. Z řad dalších sportovců a Pospíšilových spoluhráčů z Bolkovy jedenáctky účast přislíbili bývalí fotbalisté Karel Jarůšek, Karel Kroupa, Josef Hron, Jan Maroši, hokejisté Richard Farda, Ivo Winkler nebo atletky Šárka Kašpárková a Zuzana Hlavoňová. Dorazí také děti Jiřího Pospíšila.

Po úvodním pozdravu herce Bolka Polívky začne ve tři hodiny odpoledne turnaj v minibasketbalu přípravek klubu Tygři Brno, v půl páté je pak na programu zápas družstev Tygrů do patnácti a do sedmnácti let. „Podle odborníků jde o nejlepší generace v těchto kategoriích, proto se jako brněnská chlouba předvedou před legendami. Osobnosti budou fandit, také promítneme pásmo o Ádovi Pospíšilovi, půjde spíš o společenské setkání. Vstup je zdarma, kdokoli může přijít a popovídat si o historii i současnosti brněnského basketbalu,“ doplnil Šíma.

Memoriál Ády Pospíšila se stává každoroční součásti Brněnského roku sportu.