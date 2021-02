Třaskavý boj až do prodloužení, ve kterém se radovaly zkušenější. První brněnské derby aktuální sezony mezi florbalistkami Bulldogs a Židenic ovládly extraligou protřelé Židenice, které zvítězily v nedělním utkání na palubovce soupeřek 3:2 v nastaveném čase.

V brněnském derby zvítězily florbalistky Židenic (vlevo). | Foto: Ivo Stejskal

Židenice v zápase dvakrát vedly, soupeřky však v obou případech našly rychlou odpověď. „Jak to tak v derby bývá, šlo o zápas napínavý až do závěrečného hvizdu. V poslední minutě jsme se sice dostali do vedení, ale soupeřky osm vteřin před koncem vyrovnaly. Prodloužení už je buď, anebo. Nám se v něm podařilo urvat druhý bod, za který jsme moc rádi,“ uvedl asistent trenéra Židenic Luboš Rauer.