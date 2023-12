Jste rád, že už máte jasno o zápase s Rakičem?

Beru to jako pozitivní věc, že budu zápasit v brzké době a je to potvrzené. Můžu zahájit přípravu bez jakéhokoli otálení, bez toho, aniž by něco bylo nějakým způsobem neznámé. Vždycky je nepříjemné, když to lidem není jasné, vyptávají se, nonstop dotazy. Konečně je jasno a můžu se jít připravovat.

Víte, zda vás výhra posune opět k boji o titul?

Dá se to tak brát. Záleží na dohodě s UFC a máme domluveno s vedením, že pokud zvítězím, budu si moci jít pro titul.

Dáte si přes svátky úplný klid od tréninku, nebo to neumíte?

Umím si dát úplný klid. Je důležité dělat, co je v tu chvíli třeba. Teď je potřeba užít si vánoční svátky, ale to neznamená, že trénink není jejich součástí. Je součást mé denní rutiny, tudíž se pro mě nic nemění.

Dodržujete na Vánoce nějaké tradiční zvyky?

Ani ne, ale minulý rok jsme se odvážili a koupili si set na lítí olova. Je to takový zvyk, který jsem poprvé zažil už v dětství, to jsme dělali tyhle zvyklosti, jako házení pantoflí, pouštění lodiček ve skořápkách. Olovo je tradice. V dnešní době se na všechno kašle, takže by se mohlo kašlat i na Vánoce, ale Vánoce dělají rodinnou atmosféru, přátelskou. Myslím, že nejdůležitější je, že jsou to svátky klidu a míru. To je nehledě na Vánoce nutno udržovat celý rok.