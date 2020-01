S americkou UFC, která stojí na vrcholu pyramidy světových soutěží smíšených bojových umění, se dohodl zatím na šest zápasů. První souboj jej patrně čeká před letními prázdninami. „Určitě vezmu přípravu důkladněji, ať bude soupeř jakýkoli,“ slibuje Procházka, který hájí barvy Jetsaam Gymu Brno.

Když se mu bude dařit, pravděpodobně se dočká titulového duelu v polotěžké váze do 93 kilogramů. „Jde o to, abych si držel vítěznou bilanci. Zlomový pro mě bude první zápas v UFC, musím ukázat krásný výkon a jasně zvítězit,“ uvědomuje si.

Podle serveru fightmatrix.com mu patří do 93 kilogramů třináctá příčka na světě. V UFC drží titul v polotěžké váze Jon Jones, který je odborníky považovaný z nejlepšího bojovníka napříč váhami.

Pátým Čechem v UFC

Procházka se stane pátým českým zástupcem v nejprestižnější světové lize MMA. Ovšem sedmadvacetiletý bojovník přichází do UFC s nejlepší výchozí pozicí, ověnčený titulem uznávané federace Rizin, byť se ho po přesunu do Ameriky musí vzdát. „Přitvrdím ve svém stylu, budu nekompromisnější, rozhodnější ke svým soupeřů. V UFC každý musí ukázat, kdo je pán, vzít zápas do svých rukou a jasně se vypořádat se soupeřem. Budu přísnější na sebe i ostatní,“ plánuje česká hvězda, která z dosavadních třiceti zápasů šestadvacet vyhrála. Jednou Procházka remizoval a třikrát prohrál.

Teď se chystá zapracovat na svých slabších stránkách a těší se na novou výzvu. „Vím, co mám ladit. Chci svůj styl ještě zefektivnit, aby se nedělo to, co v posledním zápase, že jsem si nechal chvilku okopávat nohu, nereagoval jsem hned, to chci odstranit,“ líčí.

Přidat hodlá v boji na zemi, kde se využívají zápasnické chvaty. „Zem piluji, ale musím se víc zaměřit na wrestling. Strašně mě baví práce s rovnováhou, hlavně v důležitých momentech dělat vše přesně a včas. Je to především o tréninku, uvědomování si pohybů těla, abych se cítil uvolněný i ve chvílích, kdy by se běžný člověk cítil špatně,“ říká.

UFC vedle bitev nejlepších bojovníků světa nabízí i obrovskou show, proto je tak populární. V roce 2018 si ji ocenil prezident společnosti Dana White na sedm miliard dolarů, přibližně 158 miliard korun. Ovšem Procházka nepatří mezi velkohubé ranaře a na tom se nic nezmění ani po podpisu smlouvy. „Můžou mě tlačit do čeho chtějí, ale jde o mé rozhodnutí, nehodlám se měnit, budu stejný,“ povídá.

Chce bojovat i v Evropě

Jednal ještě s další slavnou organizací Bellator MMA, ovšem přednost dostala UFC. „Víc jsem chtěl do UFC a s mým týmem jsme se tak rozhodli,“ vysvětluje svěřenec kouče a manažera Martina Karaivanova.

Vstříc mu vyšla i organizace Rizin, s níž měl kontrakt až do konce února. „Manažer dojednal rychlejší odchod. Z Rizinu řekli, že nám nebudou bránit, ať s UFC podepíšeme a je vše hotové co nejrychleji,“ těší Procházku.

Zápasy ho čekají především v zámoří, ovšem doufá, že se případně představí také v Evropě. „Když bude galavečer v Česku, snad se tady ukážu,“ přeje si.

Česká stopa v UFC



V UFC jako první český zápasník nastoupil Karlos Vémola. Premiérový duel si připsal v roce 2010, celkem ze šesti vyhrál dva. Po něm nejslavnější ligu okusil Viktor Pešta, jenž v letech 2014 až 2017 absolvoval pět soubojů a v jednom zvítězil. V roce 2017 se do UFC dostala Lucie Pudilová, která ze šesti zápasů dva vyhrála a 25. ledna ji čeká v USA sedmý. Posledním českým zástupcem v UFC se před Procházkou stal Machmud Muradov, který dosavadní dva souboje vyhrál.