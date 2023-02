Jenže teprve ve čtvrtek se dozvěděl, že se mu narychlo mění soupeř. Michael Deiga-Scheck se totiž zranil, takže se Lengálovi postaví neznámý Turek Cem Kuyumcuoglu. „Není to nic příjemného, příprava probíhala na jiného soupeře, ale pokud chci být nejlepší, musím porážet všechny soupeře. Chvíli mi trvalo, než jsem se srovnal se změnou, domluvili jsme se však s týmem, že není o čem a zápas bereme. Udělám vše pro to, abych zvítězil,“ slíbil čtyřiatřicetiletý Lengál.

Kuyumcuoglu trénuje v mnichovském Fight Labu a jeho kouč je právě Deiga-Scheck. Má jít o jeho premiéru v MMA, jenže to není zcela přesné. „Docela to klame, má několik nezapsaných zápasů v Thajsku, ale nejde o něm najít ani zmínka, v uvozovkách nevíme, do čeho jdeme. Má dobrý postoj, tomu se musím v zápase přizpůsobit. Jsem dost zkušený, abych si pohlídal všechny jeho zbraně, jel si to svoje, co chci, jak jsem naučený a šel si pro vítězství,“ řekl bojovník klubu Valetudo RK Znojmo.

V mnichovském hale Audi Dome ho bude sledovat šest a půl tisíce diváků. „Bude tam vyprodáno, vstup od osmnácti let, čekám bouřlivé fanoušky jako na fotbale. Budu na nepřátelském území, uvidíme, jak budou fandit a jaká přijede základna příznivců od nás,“ vyhlížel.

Zkušeností má skutečně na rozdávání. Zápasí od devatenácti let a napříč různými odvětvími nastřádal bezmála dvě stě zápasů. Je mezinárodní šampion WKF, evropský šampion WKU, český mistr v kickboxu a v prosinci obhájil titul profesionálního mistra republiky v boxu. „Jsem zkušený ve všech aspektech boje, v postoji, na zemi, v klinči, v boxu, nevadí mi nic, přizpůsobím se. Nebudeme předbíhat, moc se těším na zápas a udělám vše, abych zvítězil. Jako vždy,“ prohlásil Lengál.

Uznávaný postojář se velmi rychle zlepšuje také v MMA. „Soustředím se na něj a chci si dojít pro titul Oktagonu. MMA je prostě všehochuť, musíte bojovat na zemi, vstávat z ní, prosadit si boj v postoji, pracovat na pletivu, svázat soupeře pod sebe. Jsem připravený na všechno, je to komplexní bojový sport, který není moc omezený pravidly. Pozor si dám na údery, kopy, držení, páčení, házení, všechno musím ovládat,“ jmenoval bijec, jenž žije ve Chvalovicích nedaleko Znojma.

Organizace Oktagon udělala z MMA velkou show pro fanoušky, i proto se pro ni Lengál rozhodl. „Jsem profesionální zápasník, bojuju za peníze. Měl jsem nějaké možnosti a vybral si tuhle, která je teď velmi populární. V Oktagonu zápasím před plnou halou, líbí se mi ten humbuk okolo. A taky mě zajímá vývoj bojovníka. Začal jsem s boxem, dělal jsem kickbox, thajský box, vyzkoušel si malé rukavice a teď jsem u MMA. Dělám tenhle sport celý život a chci být nejlepší,“ připomněl bojovník, jehož zatím neláká snad jen box bez rukavic.

V Oktagonu má zatím bilanci čtyř výher a jedné prohry, v žebříčku pérové váhy do 65,8 kilogramů mu patří desátá příčka. Úspěchem v Mnichově by se rád přiblížil boji o pás šampiona. „Musím jít postupně nahoru a šanci si vydobýt. Vždycky záleží na tom bojovníkovi, jak dlouhá cesta je a zda tam vůbec dojde, jak atraktivní zápasy dělá a jak mu jde karta,“ vysvětlil.

Lengál zažil hektický uplynulý rok, když nastoupil v různých disciplínách do dvanácti duelů a hned jedenáctkrát vyhrál. Promotér organizace Oktagon Ondřej Novotný ho označil za bojovníka roku.

Takový počet soubojů ovšem znojemský bijec neplánuje opakovat. „To samozřejmě ne. Měl jsem povinnou obhajobu, třikrát jsem vzal short notice (zápas na poslední chvíli – pozn. red.). Je to náročné na střídání stylů a řekl jsem si prostě o uznání za nejlepšího bojovníka roku, což mě velice těší, ale byla to shoda náhod, už nechci tolik zápasů. Zase jsem nasbíral zkušenosti, vydělal nějaké peníze a mělo to určitě přínos, jinak bych bojovník roku nebyl,“ dodal Lengál jenž se boxersky připravuje také v Brně.