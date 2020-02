K významnému jubileu přichystal pořadatelský tým nabitý program a každé velké sportovní akci předchází řada jednání. Se sportovci je podle ředitele závodu komunikace snadná, problém ovšem nastává s manažery. „Letos nás vypekl ruský zástupce, který rozjel nesmyslnou finanční spirálu. Slíbil nám start Jaroslavy Mahučichové, koupili jsme letenky, propagovali její jméno, ale neserióznost manažera byla opravdu velká. Neudělal to poprvé a je tím už známý. Ukrajinská atletka nakonec startovala na souběžném mítinku v Glasgow,“ přibližuje Nezdražil.

V brněnském obchodním centru Olympia se neobjevila ani další ukrajinská hvězda Julija Levčenková, která se těsně před mítinkem zranila. Přesto triumf putoval na Ukrajinu, když hlavní závod ovládla Iryna Geraščenková. „V Brně se vítězka dostala o centimetr výš než ve skotském městě Glasgow. Je to pro mě velká satisfakce. Udělali na nás takový podraz a nakonec jsme viděli lepší výkon, než předvedla právě Mahučichová. To mě ohromně těší,“ pochvaluje si výsledek závodu Nezdařil.

Letošní ročník nabídl kromě výkonů špičkových atletek také besedu s českými olympijskými hvězdami. „Je to velká nadstavba celé akce. Pro řadu návštěvníků jde o zajímavější věc, než je samotný závod. Osobnosti, které jsme tu měli, lidé znají, ale těžko se s nimi někde potkají a vymění si pár slov,“ líčí Nezdařil.

OMLUVA HVĚZDY SMSKOU

Na Brněnskou laťku dorazili bývalý desetibojař Robert Změlík, brokový střelec David Kostelecký, světová rekordmanka v běhu na 800 metrů Jarmila Kratochvílová, evropský šampion v brokové střelbě Jiří Lipták nebo třeba vicemistr světa v dráhové cyklistice Tomáš Bábek. Na poslední chvíli se však omluvil švédský olympijský vítěz ve skoku do výšky Stefan Holm. „Je náročné domluvit tolik olympioniků na stejný čas, ale podařilo se. Záleží na osobním kontaktu. Mrzí mě, že nedorazil Holm. Měl tady svěřenkyni, ale den před akcí napsal zprávu na mobil, že nepřijede,“ vysvětluje Nezdařil.

PROBLÉM JSOU PENÍZE

Odměny za sportovce jsou vysoké a třeba za ruskou trojnásobnou světovou šampionku Mariji Lasickeneovou, se kterou jednal i manažer brněnského závodu, zaplatí organizátoři sportovních akcí až pět set tisíc korun. „Startovné atletů ovlivňuje i konkurence halových mítinků, které vyrostly jako houby po dešti. Kdo má tělocvičnu a kvalitní povrch, který si v dnešní době snadno půjčíte, pořádá v zimě závody. Pak je těžké se trefit i termínově, protože konkrétní data si diktují v Německu. Těm u nás finančně nemůžeme stačit,“ říká Nezdařil.

NEJLEPŠÍ ÚLOVEK

Před třemi lety přitom lákal program Brněnské laťky také na nejlepší muže ve skoku do výšky. „Není rozdíl mezi odměnou pro muže a ženy, ale nezaplatíme už deset sportovců v každé kategorii. Když jsme se rozhodovali, komu dát přednost, pro mě jako trenéra žen byla volba jasná,“ praví bývalý atlet.

Za pětadvacet let potkal ředitel závodu řadu světových atletů. Za největší úspěch považuje účast světového rekordmana Javiera Sotomayora na desátém ročníku. „Ve čtvrtek jsem se dozvěděl, že se nachází v Německu, přes víkend jsem mu vyřídil víza a přijel. Byl to nadlidský výkon, ale podařilo se. Jde jednoznačně o nejsilnější zážitek za dobu, co Brněnská laťka existuje,“ přiznává Nezdařil.

BLÍŽ K LIDEM

Brněnský mítink ve skoku do výšky se přesunul před osmi lety z haly ve Vodově ulici do obchodního centra Olympia. „Rozhodnutí jsme udělali kvůli zájmu diváků. Většina podobných akcí se přesouvá na náměstí, protože návštěvníci jsou pohodlní přijít do hal. Dokonce i pro závodníky je to zajímavější prostředí, než komorní atmosféra v hale. Máme příjemné ohlasy,“ naráží Nezdařil na nízkou návštěvnost před změnou.

Vstup na Brněnskou laťku v obchodním centru byl pochopitelně zdarma. „Za sedmnáct let do haly přišly pokaždé jen dvě tři stovky lidí. Peníze ze vstupného pokryjí maximálně pořadatelskou službu. Nikdy nejde o významnou položku zisku, když jste v malé hale,“ vysvětluje ředitel závodu.

PAVEL ŠŤASTNÝ