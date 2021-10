„Soupeř hrál odvážně a zatlačil nás servisem. Ve chvílích, kdy hrajeme pod tlakem, tak ztrácíme odvahu. Některé hráčky do zápasu vnesou v těchto momentech strach a uchýlíme se k věcem, které nám nefungují. Nakonec jsem rád alespoň za bod," doplnil Boula.

Šelmy v tomto extraligovém ročníku nezvládly už druhý tie-break. V úvodním kole v něm prohrály s Olympem Praha 9:15. „Co k tomu říct…, náš druhý tie-break a druhá prohra. Myslím si, že zápas to byl divácky atraktivní, dobrá obrana v poli na obou stranách. Zápas v závěru rozhodla asi odvaha soupeřek na podání,“ zmínila kapitánka Soňa Nováková.

„Bylo to derby se vším, co se patří. Emočně vypjaté, samozřejmě nervozita se projevovala, ale přesto kvalitní výkony na obou stranách," řekl trenér KP Brno Richard Wiesner.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.