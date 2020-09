Žijí někteří lidé pořád v zaryté představě, že dnešní děti jenom sedí u počítačů a nechodí ven? To měli přijít na jedenácté republikové finále Odznaku všestrannosti, které se odehrálo ve čtvrtek a v pátek v Brně na atletickém stadionu Vysokého učení technického Pod Palackého vrchem. Závodící mládež by je totiž přesvědčila, že sportovního ducha má víc než dost.

Republikové finále Odznaku všestrannosti přineslo řady vynikajících výkonů. | Foto: Český olympijský výbor

Ačkoliv na stadion kvůli koronavirovým omezením nemohli diváci, na tribunách to ani nebylo poznat. Skandující děti, povzbuzující své spolužáky, vydaly za stovky fanoušků a výstižný komentář dokreslil atmosféru profesionálních atletických klání. „Na mladých atletech je vidět radost i zklamání. Makají a dávají do toho všechno, to tomuhle místu dává ten pravý náboj,“ souhlasila bronzová olympijská medailistka v trojskoku Šárka Kašpárková.