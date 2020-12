Proti neznámému soupeři využíval tvrdé kopy, na které Jagatic nenašel odpověď. „Dostal high kick na hlavu, po kterém spadl, ale měl hodně zničenou nohu, na které jsem pracoval od prvního kola,“ líčil devětatřicetiletý bojovník.

V prvním kole Hron zvolna vyčkával, ovšem záhy přebral iniciativu. „Trenér mi říkal, ať se nikam neženu a dělám body, protože soupeř je hodně silný chlap. Věděl jsem, že bude nebezpečný a musím si ho pohlídat pohybem, což se mi dařilo. Z pohledu diváků jsem možná pracoval míň, ale viděl jsem na něm, že mu dochází. Uhýbal a každá věc ho stála síly,“ pronesl zakladatel Hron gymu a Gauny teamu.

Po zápase si pak s Jagaticem podle svého zvyku přátelsky popovídali. „Pokecali jsme, dali jsme si pivko. To je sport, jak má být, žádná zlá krev,“ uvedl.

Hronova vítězná šňůra trvá už víc než tři roky, čehož si povšimli také zástupci prestižních organizací. Brněnský Chřestýš, jak se mu přezdívá, dostal nabídku od singapurské One Championship. „Momentálně je to jedna z největších organizací na světě, dělají MMA i postoj, v kleci a malých rukavicích. Zápasí tam obrovské hvězdy z Glory nebo UFC, dělají hodně turnajů,“ přibližuje mnohonásobný mistr světa i Evropy různých asociací.

Vidina soubojů v této organizaci jej na sklonku kariéry láká. „Určitě bych si tam rád dal pár zápasů, pokusil se třeba získat titul a pak se na to vykašlal. Momentálně se možná cítím v lepší kondici, než když mi bylo třicet. Věřím, že ještě dva roky zvládnu, ale donekonečna zápasit nemůžu. Zatím mě to baví, ta příprava, adrenalin, zápasy jsou moje droga. Není to nějaká módní vlna, ale už dvacet let životní styl,“ pronesl Hron, který nastoupil ke 117 zápasům v profesionálním ringu, 97 z nich vyhrál, 17 prohrál a třikrát remizoval.

Konec roku v posledních letech trávil na dovolené v Thajsku, jenže koronavirová pandemie ho tentokrát zadrží v Brně. „Odjel bych hned. Čekal jsem, zda se hranice otevřou, ale musel bych do karantény, takže budu doma,“ doplnil Hron.