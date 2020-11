V chorvatské Poreči byl nad jeho síly ve váze do 73 kilogramů Koen Heg z Nizozemska, český reprezentant tak obsadil pátou příčku. „V prvním kole porazil gruzínského medailistu z Grand Prix turnajů mezi seniory,“ vyzdvihl jeho brněnský kouč Jaroslav Švec.

V kategorii do 21 let může soutěžit ještě příští rok. Po návratu z Poreče se ovšem Pochop zapojil do závěrečné přípravy na dospělé mistrovství Evropy, které hostí Praha od 19. do 21. listopadu.