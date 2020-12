Oba se při vážení před jubilejním Oktagonem 20 vešli do předepsaného limitu 84 kilogramů a hned se pustili do slovní přestřelky. „Zítra bude ukončený. Ujistěte se, že se budete dívat,“ vzkázal jedenatřicetiletý francouzský bijec Lohoré.

Veterán organizací Bellator a Cage Warriors hodlá Vémolu poučit, jak se chovat k soupeři. Terminátor totiž po poslední výhře nepodal ruku Václavu Mikuláškovi, což mu pětinásobný šampion Lohoré zazlívá. „Jsem skutečný bojovník. Nedělám nic jiného, bojuji a trénuji. Podívejte se na moje tělo. Je to celé přírodní. Neberu nic, ani protein. Jsem naturál!“ popichoval českého favorita.

Jenže Vémola, jehož čeká třetí bitva za poslední čtvrt rok, se soupeře nezalekl a opáčil stejnou rétorikou. „Tvrdíš, že celý život zápasíš. Co si myslíš, že dělám já? Hraju kuličky?“ kontroval ihned.

Majitel šesti titulů různých organizací hodlá získat další pás a zároveň se přiblížit k vytoužené odvětě s Attilou Véghem, s nímž před rokem prohrál Zápas století. „Oktagon je můj domov. Je to můj titul! Chtěl jsi mě něco naučit? Já tě naučím. Potřesu ti rukou před zápasem a i poté, co tě zničím. Už nemluv. Pořád jenom kecáš. Promluvíme si zítra,“ pokřikoval Vémola po vážení na Francouze s kořeny v Pobřeží slonoviny.

Největší lákadla turnaje Oktagon 20 v brněnské Zoner Bobyhall, který začíná ve středu v 18 hodin:

souboj ve váze do 84 kilogramů: Karlos Vémola (ČR) vs. Alex Lohoré (Francie)

do 93 kg: Viktor Pešta (ČR) vs. Ildemar Alcantara (Brazílie)

do 84 kg: Milan Ďatelinka (Slovensko) vs. David Hošek (ČR)

do 70,3 kg: Leo Brichta vs. Matouš Kohout (oba ČR)

do 74 kg. Miroslav Brož vs. Jan Malach (oba ČR)

do 70,3 kg: Roman Paulus vs. Tomáš Zajac (oba Slovensko)

do 52 kg: Magda Šormová (ČR) vs. Ewelina Wozniaková (Polsko)

Vémola sice v Brně platí za favorita, ale s pětikolovými souboji má větší zkušenosti Lohoré, který si mezi profesionály připsal devatenáct výher a jen pět porážek. Ovšem nikdy neprohrál škrcením, což je doména českého Terminátora.

Oktagon 20 začíná ve středu v šest hodin večer a nabídne jedenáct zápasů. Opět se uskuteční bez přítomnosti diváků za přísných hygienických podmínek, fanoušci mohou turnaj sledovat pomocí placeného přenosu. „Je to nejdražší turnaj, který jsme kdy dali dohromady, s historicky nejlepší startovkou, jakou jsme kdy postavili. Alespoň, co se papíru týká. V oktagonu to může dopadnout jinak,“ citovala ČTK spolumajitele organizace Ondřeje Novotného.

Na rozdíl od předchozích turnajů nikoho nevyřadil koronavirus. „Velký úspěch je, že máme plnou kartu a nemuseli jsme nic měnit. Všichni bojovníci úspěšně prošli testy,“ pochvaloval si Novotný.

V brněnské Zoner Bobyhall se představí i další český MMA zápasník se zkušenostmi z elitní organizace UFC Viktor Pešta, který se utká s Ildemarem Alcantarou z Brazílie, jenž také v UFC bojoval. „Za přesčasy mě neplatí, jak říká Vémola. Čím dříve bude konec, tím lépe. Ale nebráním se i delšímu zápasu, získáte třeba větší zkušenosti, než když tam něco padne v první minutě. Věřím ale, že konec bude ve druhém kole,“ sdělil Pešta.

Čeká ho první zápas po víc než roce od porážky s Michalem Martínkem, který mu navíc zlomil čelist. Poprvé v kariéře bude zápasit v polotěžké kategorii do 93 kilogramů. „Udělat váhu bylo nakonec lehčí, než jsem očekával. Bylo to nepříjemné, to je jasné. Vše ale šlo podle plánu a i teď se cítím dobře,“ řekl Pešta.