/FOTO+VIDEO/ Brno – Stylem start-cíl vyhráli své kategorie při desátém ročníku Brněnského půlmaratonu jak nejrychlejší muž, tak i žena. Lukáš Kozlík zvládl víc než 21 kilometrů dlouhou trať za 1:14:36 hodin, Lenka Kohnová za 1:27:13.

Brněnský půlmaraton | Video: Sabir Agalarov

Mělnický běžec Kozlík měl v cíli náskok dvě a tři čtvrtě minuty na druhého Davida Musila, třetí skončil o další sekundu za ním německý závodník Nikolas Schmidt. „Původně pocházím z Brna, i když teď žiju v Mělníku, jsem strašně rád, že to vyšlo. Jsem nadmíru spokojený i překvapený, že se mi běželo líp, než jsem očekával,“ řekl Kozlík.

Na konci března absolvoval mistrovství České republiky v běhu na sto kilometrů a kvůli potížím s holení od té doby tolik neběhal. „I proto jsem nadšený, běžel jsem čas kolem 3:30 na kilák. Na druhou stranu musím přiznat, že tady nebyla taková konkurence, minulý rok se běželo o něco rychleji, takže moje vítězství je i dílem náhody. Ale je to skvělé,“ radoval se Kozlík.

Kohnová porazila druhou Kristýnu Havelkovou o čtyři minuty a padesát sekund, třetí Lada Valášková zaostala zpět o dalších 39 sekund. „Měla jsem pocit, že nemám vůbec formu oproti loňsku a docela mě překvapilo, že jsem byla asi minutu za osobákem. Měla jsem méně ambiciózní plán, než jak to dopadlo. Samozřejmě to bolelo, ale tyhle závody člověk běží, aby to bolelo,“ usmála se Kohnová.

Na trasu půlmaratonu, desítky, pětky a dětských závodů vyběhlo bezmála sedm set účastníků. Trasa vzhledem k uzavřené ulici Bauerové vedla areálem výstaviště a běžci si ji pochvalovali. „Zatím mám pozitivní reakce, že to bylo zajímavé. Snažím se udělat trať tak, jak si myslím, že by ji běžci mohli akceptovat. Na druhé straně není jednoduché navrhnout ji tak, aby vyšla i metrově a obě varianty byly v rovnováze,“ pronesl ředitel závodu Aleš Čtvrtníček.

Start a cíl byly na brněnském velodromu, účastníci půlmaratonu absolvovali čtyři okruhy, z nichž každý měřil přibližně 5400 metrů. „Brněnského půlmaratonu jsem se zúčastnila několikrát, ale poprvé od doby, co je zázemí tady. Je moc příjemné, že jsme tu jen my, celkově se mi to líbilo. Nejsem typ závodníka, který má rád hodně okruhů, ale překvapivě mi to docela rychle uteklo, okruhy byly krátké, takže psychicky neubíjely. Bylo to v pohodě,“ culila se Kohnová.

Desetikilometrový závod vyhrál Maxime Guignard z Francie v čase 36:47 minut, nejrychlejší ženou na této distanci byla Svitlana Ilchenková z Ukrajiny, která doběhla do cíle za 44 minut a 24 sekund. Pět kilometrů zvládl nejlépe Jan Kučera za 19:36, ženám vládla Denisa Razáková výkonem 22:09.