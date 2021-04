Brněnský ranař Hron dvakrát vyhrál a vyhlíží finále pyramidy v Singapuru

Jak řekl, tak i udělal. Brněnský thajboxer Tomáš Hron neřešil, jaké soupeře dostane. V kvalifikační pyramidě Road To One v Praze dvakrát vyhrál a postoupil do dalšího pokračování turnaje, který vyvrcholí v prosinci v Singapuru.

Tomáš Hron (na snímku) ve finále pyramidy porazil Mohameda Amina, předtím knokautoval Mehmeta Özera. | Foto: Czechfighters/Lenka Bartáková

Tam sídlí prestižní asijská organizace One Championship, o jejíž titul v polotěžké váze do 94 kilogramů Hron usiluje. „Mám radost, že jsem postoupil, i když teď jsem hodně unavený, málo jsem spal,“ řekl devětatřicetiletý brněnský rodák v neděli. Přes monitor se dostaly do boje o Tokio, teď brněnské akvabely jen čekají Přečíst článek › V pražském Hotelu International zvládl rychle úvodní duel podle pravidel K-1, když knokautoval Mehmeta Özera z Turecka. „Věděl jsem, že už má dost, míň jsem kopal a víc boxoval. Byl třikrát počítaný, což automatický znamená technický knokaut,“ popsal Hron. Tím ušetřil trochu sil na finále, v němž se mu postavil Mohamed Amine z Maroka, který předtím rovněž předčasně udolal Francouze Cyrila Paula Cereyona. Finále ovládl český matador 3:0 na body. „Soupeř byl hodně houževnatý, čekal jsem, že odpadne dřív a nebude na tom fyzicky tak dobře. Ukázal marockou dravost, ale rozebral jsem ho,“ uvedl Hron. Hron míří za titulem asijské organizace. Musím bojovat chytře, říká o pyramidě Přečíst článek › V pondělí už se pustí do lehčího tréninku na pokračování pyramidy, k větší oslavě prostor neměl. „Pár piv jsem si po zápase dal, ale na pohodu, nic velkého,“ usmál se.