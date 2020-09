Brněnský rok sportu o víkendu 5. a 6. září pokračuje připomenutím cyklistických výročí. V sobotu se koná jubilejní desátý ročník tradiční benefice s volným vstupem Milčovo kolečko, která je nazvána podle cyklistického reprezentanta a furianta Miloše Hrazdíry. Vzhledem k výstavbě kanalizace v Bosonohách se tentokráte nepojede kolem domu Miloše Hrazdíry, kde před rovnými třiceti lety zemřel, ale malí i velcí kolečkáři si připomenou pětasedmdesát let od jeho narození a další cyklistická výročí v místech, kde se před deseti lety začínalo – v lesním areálu u myslivecké chaty v Bosonohách.

V brněnských Bosonohách si připomněli cyklistickou benefici Milčovo kolečko. | Foto: Brněnský rok sportu

Do půl jedné odpoledne je možné přihlásit se k jízdě do kopce. "Bude to přesně po trati populárního sudovalu, takže se letošní Milčovo kolečko přetavilo v Milčův kopeček. Závodní trať je 55 metrů dlouhá, a tak se hlavním startérem stává Miroslav Krtek Kratochvíl, mistr světa v kolové, který letos dovršil přesně 55 let života," uvedl hlavní organizátor akce Vladimír Koudelka.