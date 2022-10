Do prvního kola se probojovalo osm nejlepších trojic. Čeští reprezentanti časem 44,221 sekundy ztratili půl sekundy na Kanadu. „Mrzí nás to, všichni jsme chtěli závodit ještě aspoň jednu jízdu. S klukama jsme se shodli, že jsme tam nechali všechno,“ uvedl Bohuslávek.

Služebně nejmladší člen brněnské sestavy má za úkol rozjíždění a v prvním kole zajel sedmý nejrychlejší čas ze všech – 17,609 sekundy. „Byl jsem nahecovaný do jízdy, že jim to chci ukázat a myslím, že se to povedlo. Zajel jsem si osobák, s výkonem jsem spokojený,“ podotkl Bohuslávek.

Dráhařům začíná mistrovství světa. Bábek se vrátil tam, kde vládl Evropě

Štafetu po něm převzal Čechman, který mírně ztratil. „Kdyby byl Marty za mnou o kousek blíž, měl by trochu větší rychlost a mohl jednu příčku zmáčknout. I tak jsme jeli dobře a myslím, že deváté místo na světě je dobré,“ pravil Bohuslávek. Mistry světa se stali Australané, kteří porazili Nizozemce, bronz brala Velká Británie.

Před rokem ve francouzském Roubaix obsadili Bohuslávek, Dominik Topinka a Robin Wagner časem 44,651 sekundy rovněž devátou příčku.

V dalším středečním závodě Petra Ševčíková z Dukly Praha skončila ve scratchi desátá. Světové zlato slaví Martina Fidanzaová z Itálie.