Lepší vstup do utkání měl Basket, který vyhrál první čtvrtinu. Do šaten šly ale oba týmy za vyrovnaného stavu a zápas se značně lámal ve třetí desetiminutovce, kdy Brno nabralo sedmibodové manko. „Nymburk byl o kousek lepší, zvlášť ve třetí čtvrtině nás dostal pod tlak a měli jsme problém skórovat. Škoda, že jsme ztrátami dovolili soupeři do poločasu srovnat a nevytvořili si bodový polštář,“ mrzelo Růžičku.

Skvělé utkání dospělo do dramatické koncovky, ve které brněnský celek sahal po prodloužení. Randy Culpepper ale poslední střelou na vyrovnání minul a Nymburk mohl slavit velkou výhru. „Na konci jsme zvažovali, zda nepoužijeme faul, abychom měli poslední střelu, ale rozhodli jsme se, že to ubráníme. Nechali jsme ale velký prostor domácímu Ondrovi Sehnalovi a ten to potrestal. Měli jsme pak ještě jednu pozici na vyrovnání, ale nedopadlo to,“ popsal brněnský lodivod.

Odveta v pátek

Brněnský celek tak po delší dobře přenechal první místo Nymburku, nepomohl mu ani výborný výkon Culpeppera, který zapsal 39 bodů. „Hrál jsem dobré utkání, ale prohráli jsme, tak to zas tak moc neznamená. Kdybychom zvítězili, byl by to jiný příběh,“ tušil třiatřicetiletý rozehrávač.

Šanci na odvetu dostane Brno ale velmi brzo, už v pátek se s Nymburkem střetne na domácí palubovce ve čtvrtfinále domácího poháru. „V pátek to bude další bitva. Musíme teď na sobě na trénincích makat, abychom udělali nějaké úpravy v naší hře a byli připravení na to se s Nymburkem potkat znovu,“ burcoval Culpepper.

Nymburk - Basket Brno 89:86

Čtvrtiny: 18:22, 27:23, 25:18, 19:23.

Body: Lockett 18, Kříž 14, Sehnal 9, Benda 9, Palyza 8, Kovář 7, Boeheim 7, Váňa 7, Watson 7, Rylich 3 – Culpepper 39, Půlpán 16 (+20 doskoků a 7 asistencí), Nečas 11, Puršl 8, Bálint 5, Chatman 5, Krakovič 2.