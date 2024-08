Jakub Tručka dnes 00:30

Dva dny z beachvolejbalového turnaje světového okruhu Pro Tour Futures už jsou minulostí, to nejlepší však teprve přichází. Od sobotního rána se totiž rozjedou boje v play-off, do kterého postoupilo hned několik brněnských párů. Za úspěchem je opět poženou fanoušci, kteří se mohou těšit i na největší hvězdy – do vyřazovacích bojů totiž v poklidu prošly nasazené jedničky Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem i Barbora Hermannová s Marií-Sárou Štochlovou.