Dvojitá zlatá tečka. Přestože se k mezinárodnímu turnaji Brno Beach Pro na jih Moravy sjeli beachvolejbalisté a beachvolejbalistky ze třinácti zemí, nad nejvyšším stupínkem vlála dvakrát česká vlajka. Brněnské hráčky Kylie Neuschaeferová s Markétou Svozilovou skvěle využily znalost Sokolského koupaliště a dokráčely si až pro triumf, v mužích potvrdili roli nasazených jedniček Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem. Velký příběh napsali i Matyáš Ježek a Adam Waber, kteří z pozice náhradníků dokráčeli až do finále.

Loni se Neuschaeferová a Svozilová poroučely z turnaje světového okruhu Pro Tour Futures už po prvním kole play-off. Tentokrát však v Brně zářily a před mnoha známými a kamarády dokráčely až pro zlaté medaile. „Myslím, že zlato je odměnou za naši velkou dřinu. Máme obrovskou radost,“ usmívala se Neuschaeferová.

Ta stejně jako její parťačka odehrála na Sokolském koupališti v minulosti nespočet utkání, obě vítězky jsou členkami brněnských oddílů. Oba skupinové zápasy i čtvrtfinále musely rozhodnout až v tiebreaku, i s tím si však poradily. „Hodně nám pomohly servis a odvaha. Do zápasů jsme vlétly se vším, co máme, nic jsme nevzdaly a bojovaly jsme o každý balon,“ popsala Neuschaeferová.

Finále už pak bylo jednoznačnější záležitostí. České hráčky hnali fanoušci, kteří zaplnili tribuny do posledního místa, a Neuschaeferová se Svozilovou zvítězily nad Brazilkami Julianovou a Carolovou po setech 25:16 a 25:11. „Je to naprosto úžasné. Jsme rády, že jsme turnaj zakončily vítězstvím a že to vše klaplo,“ radovala se Svozilová.

Obhajoba triumfu se tentokrát nepovedla Hermannové se Štochlovou. Nasazené jedničky padly v semifinále s Julianovou a Carolovou po velkém dramatu, náladu si spravily alespoň ziskem bronzu. „Samozřejmě nás mrzí, že jsme si nezahrály finále, o to víc jsme v něm ale fandily našim holkám. Přály jsme jim, aby česká vlajka vystoupala na Brno Beach Pro opět nejvýš,“ podotkla Hermannová.

Zlato pro favority

V mužské kategorii se potvrdily papírové předpoklady. Úřadující mistři světa Perušič a Schweiner na turnaji nenašli jediného přemožitele a odvezli si celkový triumf. „Moc jsme si to tady užili, doufám, že bude příležitost ještě se do Brna na nějaký turnaj vrátit. Je to opravdu tradiční beachvolejbalové místo, což se v neděli potvrdilo v plné parádě. Bylo vyprodáno, nabité tribuny a skvělá atmosféra,“ ocenil fanoušky Perušič.

Finálové složení však přece jen jedno velké překvapení přineslo. Až do boje o trofej se totiž probojovala dvojice Ježek a Waber, která přitom na turnaj cestovala jen v pozici náhradníků. „Ještě ve středu jsme si mysleli, že na nás vůbec nezbyde místo v kvalifikaci. Takže zisk stříbra je neskutečný, jsme ve velké euforii, i když jsme turnaj zakončili prohrou. Je to zatím náš nejlepší turnajový výsledek,“ poznamenali překvapiví stříbrní medailisté.

Ti ve finále dokonce ovládli první set, Perušič se Schweinerem už však následně zabrali a zápas otočili. „Matyáš s Adamem jsou ale obrovsky šikovní a málem nás porazili, skvěle se jim povedl úvod zápasu. Jsme moc rádi za výhru, ale zároveň je dobře, že za námi vyrůstá silná a hodně slibná generace,“ doplnil Schweiner.

Bronzové medaile si z Brna odvezli Švédové Holting Nilsson a Andersoon.