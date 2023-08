Do nedělního semifinále na turnaji světového okruhu Pro Tour kategorie Futures v Brně postoupily tři české páry. O finále budou hrát nasazené jedničky Jan Dumek s Jiřím Sedlákem a Barbora Hermannová s Marií-Sárou Štochlovou a také Václav Berčík s Matyášem Džavoronokem.

Jan Dumek a Jiří Sedlák jsou v Brně už v semifinále. | Foto: Pavel Netolička

Ženské reprezentační jedničky Hermannová, Štochlová vyhrály v pátek oba zápasy v základní skupině a postoupily do čtvrtfinále, v němž dnes porazily 2:0 na sety další domácí pár Valerie Dvorníková, Anna Pospíšilová. Jejich předposledními soupeřkami na turnaji budou Francouzky Clémence Vieiraová a Aline Chamereauová.

Muži dohrávali skupiny na písku na Sokolském koupališti až v sobotu a Dumek se Sedlákem si v druhém utkání zajistili přímý postup do čtvrtfinále v tie-breaku, v němž v něm zdolali Italy Tobiu Marchetta s Jakobem Windischem 15:9. V duelu o semifinále narazili na další italský pár Manuel Alfieri, Davis Krumins, který v 1. kole vyřadil Tadeáše Trousila s Davidem Westphalem, a také s ním sehráli tři sety. Rozhodující zkrácený vyhráli 15:13.

Také Šépka se Semerádem získali v druhém utkání ve skupině rozhodující set s Angličany Issou Batranem s Frederickem Bialokozem nejtěsnějším poměrem 18:16. Ve čtvrtfinále ale turnajové dvojky nečekaně zastavili krajané Berčík s Džavoronokem, kteří nejprve v 1. kole zdolali Marchetta s Windischem a poté porazili své favorizované krajany 2:0 na sety.

Dumka se Sedlákem čeká v semifinále norská dvojice Markus Mol, Jo Sunde, Berčíka s Džavoronokem německé duo Momme Lorenz, Eric Stadie.

Líšeňský obranný val Kroměříž neprolomila, Brňané po „nekvalitní“ výhře stoupají

Další české páry Miroslava Dunárová s Danielou Resovou, Kristýna Adamčíková s Michaelou Břínkovou a Kylie Neuschaeferová s Markétou Svozilovou vypadly v 1. kole play off.

Brno Beach Pro



Muži:

Skupina A:

Dumek, Sedlák (1-ČR) - Marchetto, Windisch (8-It.) 2:1 (17, -21, 9).



Skupina B:

Šépka, Semerád (2-ČR) - Batrane, Bialokoz (7-Angl.) 2:1 (9, -20, 16).



Skupina C:

V. Berčík, M. Džavoronok (11-ČR) - A. Mol, Aas (14-Nor.) 2:0 (16, 10).



Skupina D:

M. Mol, Sunde (4-Nor.) - Trousil, Westphal (5-ČR) 2:1 (16, -19, 16).



Play off - 1. kolo:

V. Berčík, M. Džavoronok - Marchetto, Windisch 2:1 (18, -20, 12), Alfieri, Krumins (15-It.) - Trousil, Westphal 2:1 (19, -19, 13)



Čtvrtfinále:

Dumek, Sedlák - Alfieri, Krumins 2:1 (-21, 17, 13), V. Berčík, M. Džavoronok - Šépka, Semerád 2:0 (19, 18).



Ženy:

Play off - 1. kolo:

Dvorníková, Pospíšilová (12-ČR) - Machnová, Rylovová (11-Ukr.) 2:1 (-14, 17, 14), Van Gunstová, Hildrethová (16-USA) - Dunárová, Resová (2-ČR) 2:0 (13,18), Bekhuisová, Poieszová (5-Niz.) - Neuschaeferová, Svozilová (14-ČR) 2:0 (16, 20), Sonnevilleová, Koninková (9-Niz.) - Břínková, Adamčíková (15-ČR) 2:0 (20, 17).



Čtvrtfinále:

Hermannová, Štochlová (1-ČR) - Dvorníková, Pospíšilová 2:0 (8, 17).