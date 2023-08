Čekání je u konce, zahraniční plážoví volejbalisté i české naděje už se sjeli do Brna, kde ve čtvrtek začíná turnaj Brno Beach Pro. Čtyřdenní akci hostí areál Sokolského koupaliště, kde vyrostla nejedna beachvolejbalová hvězda. „Brno je srdeční záležitost pro spoustu plážových volejbalistů, nejenom pro nás,“ říká Marie-Sára Štochlová, která společně s Barborou Hermannovou tvoří nejvýše nasazený ženský pár.

Marie-Sára Štochlová (na snímku) a Barbora Hermannová budou na brněnském turnaji nasazenými jedničkami. | Foto: Foto: Vlastimil Vacek

Světový beachvolejbalový turnaj se do Brna vrací po dvou letech, tentokrát však účastníky i fanoušky čeká úplně jiné prostředí. V roce 2021 organizátoři akci umístili do areálu koupaliště Riviéra, nyní se hráči sjeli do mnohem tradičnějšího prostředí.

Letošní ročník se totiž vrací k Brněnské přehradě, volejbalisté svedou boje o medaile na „Sokoláku“. „Naše očekávání jsou obrovská. Tradice v Brně na Sokoláku je opravdu dlouholetá, já i Marie-Sára jsme tam v juniorských kategoriích beachvolejbalově vyrostly. Ráda se tam proto vracím, Sokolák se podle mě navíc pořád zdokonaluje,“ podotýká Hermannová.

Organizátoři už mají většinu práce s přípravami za sebou, připravený je centrkurt i hřiště číslo dva. Zbývá už jen obsadit areál hráči a fanoušky. „Když jsem ve čtvrtek přijela do Brna, tak jsem byla velice mile překvapená, jak už je vše nachystané. Doufejme, že na konci turnaje bude česká vlajka viset alespoň na jednom z těch tří stožárů,“ přeje si Hermannová.

Právě ona je společně se Štochlovou jedničkami v ženské kategorii, nejvýše nasazený pár má Česko i v mužích. Tam jsou největšími favority Jan Dumek s Jiřím Sedlákem. „Na žádném turnaji není jednoduché potvrdit roli nasazených jedniček, ale uděláme vše proto, abychom v sobotu a v neděli v těch rozhodujících bojích uspěly,“ burcuje bývalá spoluhráčka Markéty Nausch Slukové.

KP sází na srbsko-americkou souhru. K mistryním se připojila další univerzálka

Turnaj, který je zařazený do světové série na úrovni Futures, odstartuje čtvrteční kvalifikací. Do ní se v mužské i ženské kategorii zapojí šestnáct párů, které budou bojovat o postup do hlavní soutěže. V ní už je přímo nasazeno dvanáct nejlepších týmů.

Fanoušci se mohou těšit hned na dvanáctku českých dvojic, které svedou boj o medaile i o důležité body do olympijské kvalifikace. „Turnaj je pro nás důležitý z toho pohledu, že hrajeme doma. Rády bychom ukázaly to, co umíme předvést na mezinárodním poli. Zároveň se nám akce hodí do olympijské kvalifikace, můžeme totiž jen získat. Pokud se dostaneme na medailové pozice, tak nám to v žebříčku rozhodně může pomoct, a když se nám turnaje nepovede, tak se nám nepočítá,“ dodává Hermannová.