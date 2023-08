Do ženské části turnaje v plážovém volejbale Brno Beach Pro vstupovaly jako nasazené jedničky a svou roli v úvodních zápasech potvrdily. Barbora Hermannová s Marií-Sárou Štochlovou postoupily ze základních skupin přímo mezi nejlepší osmičku, další české páry čekají v sobotu osmifinálové boje. Naopak s Brnem se překvapivě loučí duo Markéta Nausch Sluková a Karin Žolnerčíková, které prohrálo oba páteční zápasy.

Valerie Dvorníková (na snímku) a Anna Pospíšilová měly v pátek bilanci jedné výhry a jedné prohry, čeká je tedy osmifinále. | Foto: Pavel Netolička

Pátečními duely v základních skupinách pokračoval brněnský turnaj světové úrovně Futures. Vstoupily do něj už i největší hvězdy, z domácích nadějí se nejlépe dařilo páru Hermannová a Štochlová.

Nasazené jedničky si nejprve poradily 2:1 na sety s Američankami Van Gunstovou a Hildrethovou, proti Sonevilleové a Koninkové z Nizozemska následně neztratily ani sadu a míří přímo do čtvrtfinále. „Čeká se od nás, že budeme vyhrávat, protože jsme nasazené jedničky. Není to ale samozřejmě úplně jednoduché, jsme nohama na zemi. Každopádně se nám hodí, že v sobotu pošetříme síly a jdeme rovnou do čtvrtfinále,“ popsala Hermannová.

Úplně odlišné pocity prožíval po pátku pár Nausch Sluková a Žolnerčíková, který nejprve v českém derby podlehl dvojici Kylie Neuschaeferová a Markéta Svozilová, odpoledne si neporadil ani s ukrajinským týmem Makhnová a Rylovová, jemuž podlehl v tiebreaku nejtěsnějším rozdílem 14:16.

Neuschaeferová a Svozilová v odpolední bitvě podlehly Francouzkám Vieiraové a Chamereauové 0:2 na sety a míří do osmifinále. Stejně jsou na tom i další tři domácí ženské páry – Danielu Resovou a Miroslavu Dunárovou, Michaelu Břínkovou a Kristýnu Adamčíkovou i Valerii Dvorníkovou a Annu Pospíšilovou čekají sobotní osmifinálové duely.

Muži budou své základní skupiny dohrávat teprve v sobotu, po úvodních duelech ale hned tři české páry mají jistotu postupu mezi nejlepších šestnáct. Svůj první zápas zvládli Jan Dumek a Jiří Sedlák, kteří zdolali 2:1 na sety rakouské bratry Köstlerovy. Tadeáš Trousil a David Westphal zase porazili německé duo Lorenz a Stadie.

Výhrou 2:1 na sety zahájili hlavní fázi i Jakub Šépka a Tomáš Semerád, kteří sťali Italy Alfieriho a Kruminse. „Na „Sokoláku“ je skvělé zázemí a hraje se nám tam perfektně. Nastoupili jsme proti týmu z kvalifikace, ale věděli jsme, že nás čeká hodně kvalitní soupeř. Soustředili jsme se především na naši hru a po výhře máme zajištěné play-off, což nám dodává sebevědomí a pohodu do dalších utkání,“ hodnotil Šépka.

O účast v play-off musí ještě zabojovat Václav Berčík s Matyášem Džavoronokem, kteří padli s rakouským párem Berger a Petutshnig.

Sobotní program startuje dohrávkami mužských základních skupin, následně přijdou na řadu osmifinálové duely. Program začíná opět už v půl deváté ráno.