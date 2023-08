Tak tohle byla naprosto suverénní jízda. Nasazené jedničky Barbora Hermannová s Marií-Sárou Štochlovou prolétly turnajem v plážovém volejbale Brno Beach Pro bez jediné prohry a slaví zisk zlatých medailí. K triumfu neměli daleko ani Václav Berčík s Matyášem Džavoronokem, kteří nakonec ale finálový boj v mužské části nezvládli a skončili druzí.

Brněnský turnaj ovládly Hermannová se Štochlovou, v mužích brali Berčík s Džavoronokem stříbro. | Video: Deník/Sabir Agalarov

Hermannová se Štochlovou zvládly svou roli bravurně a bez jakéhokoli klopýtnutí si došly pro titul z brněnského turnaje světové úrovně Futures. „Je skvělé, že jsme to dokázaly, celý turnaj jsme si tady doma strašně užily. Když jsme nastupovaly k závěrečnému utkání, vzpomněla jsem si na finále mistrovství Evropy před lety a jsem strašně šťastná, že jsme to tady s Barčou zvládly a bude zase na co vzpomínat,“ radovala se Štochlová.

České jedničky nejprve v neděli zvládly dopolední semifinálový duel, v boji o trofej je čekal americký pár Van Gunstová a Hildrethová. Domácí hráčky ovládly první set 21:17, dramatickou druhou sadu pak vyhrály 21:19 a mohly slavit. „Hned první zápas turnaje byl hodně nervózní, ale pak už jsme se ve všech utkáních držely stylu, který umíme. Hrály jsme odvážně a díky tomu jsme si dokráčely pro zlato,“ hodnotila Hermannová.

Bronzové medaile putují v ženské kategorii do Francie, Clémence Vieiraová a Aline Chamereauová zdolaly v boji o třetí místo nizozemský pár Bekhuisová a Poieszová 2:0 na sety.

České zastoupení mělo i mužské finále, po něm však brněnští fanoušci nemohli slavit triumf svých oblíbenců. Berčík s Džavoronokem se museli sklonit před norskou dvojicí Markus Mol a Glodsoy Sunde. „Nejsme tak nadšení, jak bychom být mohli, na druhou stranu jsme si to před domácím publikem neskutečně moc užili. Zahrát si tady finále byl pro nás obrovský zážitek,“ popsal Džavoronok.

Basket zdolal polského i slovenského soupeře a s posilami ovládl domácí turnaj

Poražení finalisté začali turnaj prohrou, následně se však přes osmifinále prokousali do bojů o medaile a další přemožitele našli až právě ve finále, kdy s Nory padli 0:2 na sety. „Po prvním odehraném zápase turnaje to s námi nevypadalo vůbec dobře, jsme proto hrozně rádi, že jsme to dokázali dovést až do finále. Škoda souboje o zlato, ale druhé místo je také skvělé,“ podotkl Berčík.

Tuzemští plážoví volejbalisté byli blízko ještě jedné sadě medailí, nasazené mužské jedničky Jan Dumek s Jiřím Sedlákem totiž odehrály nesmírně vyrovnaný duel o třetí místo, v tiebreaku však s německým párem Momme Lorenz a Eric Stadie padly 13:15. „Musím říct, že turnaj byl perfektně zorganizovaný, panovala tady opravdu výjimečná atmosféra. Odehráli jsme toho už hodně, ale tento turnaj byl na té nejvyšší úrovni. Cítili jsme v zádech velkou podporu,“ ocenil fanoušky Dumek.

Brno Beach Pro

Ženy:

Finále: Hermannová, Štochlová (ČR) – Van Gunstová, Hildrethová (USA) 2:0 (16, 19).

O 3. místo: Vieiraová, Chamereauová (Fr.) – Bekhuisová, Poieszová (Niz.) 2:0 (3:1, 19).



Muži:

Finále: M. Mol, Sunde (Nor.) – V. Berčík, M. Džavoronok (ČR) 2:0 (17, 18).

O 3. místo: Lorenz, Stadie (Něm.) – Dumek, Sedlák (ČR) 2:1 (18, -20, 13).