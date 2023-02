Aneta Havlíčková a Pavla Šmídová. Dvě bývalé reprezentantky a velké hvězdy, které Šelmy na poslední chvíli přidaly ke svému kádru. Jejich sžití s novým prostředím však nějakou dobu potrvá. „Aneta odehrála zatím jeden zápas a onemocněla, Pavla dva ze tří. Samozřejmě to bude o nějakém společném nalazení formy, ale prohra s Olympem nebyla jen o souhře nebo něčem podobném,“ podotýká kouč Šelem Ondřej Boula.

Vysoké ambice

KP Brno - Šelmy Brno

28. kolo extraligy.

Sobota 25. 2., 18:00 v hale ve Vodově ulici.

Vstupné: 100 Kč, děti do 15 let mají vstup zdarma.

V hale bude vystavená trofej pro vítěze poháru, fanoušci se s ní budou moct vyfotit.

Posilněné Šelmy vyhlásily i zvýšené ambice, rády by si v play-off protáhly sezonu a dostaly se až do finále. Čtvrteční jasná prohra s Olympem je však pro ně varováním. „Sehráli jsme strašidelný zápas. Trošku musíme změnit nastavení hlav, abychom zůstali agresivní po celou dobu zápasu. Máme strašné výpadky, ukázalo se to i ve čtvrtek, kdy jsme třeba najednou v setu prohrávali 1:9. Takové věci se nám dějí,“ štve Boulu.

Po nečekané ztrátě si jeho svěřenky téměř jistě zavřely příležitost bojovat o třetí místo, na které pět zápasů před koncem základní části ztrácejí sedm bodů. Sobotní derby pro ně bude cennou možností k nápravě, na KP totiž v sezoně zatím nevyzrály ani jednou. „Touha zvítězit je v každém zápase. Teď už je to u nás ale jen o boji s Olomoucí o čtvrté místo a výhodu domácího prostředí pro čtvrtfinále play-off,“ tuší lodivod Šelem.

Pohárová vzpruha

Královo Pole zatím naopak působí, že si formu načasovalo ideálně. Nedávné Final four českého poháru pak bylo vítaným testem před startem extraligových vyřazovacích bojů. „Byla to pro nás důležitá prověrka. Chování družstva a konečný výsledek je dobrou předzvěstí toho, že bychom na tom v play-off mohli být dobře. Tým ukázal, že ví, o co mu jde a ve finálovém turnaji fungoval výborně,“ chválí královopolský kouč Erik Nezhoda.

Navíc v extralize KP táhne jedenáctizápasovou vítěznou šňůru, kterou by nerado ukončilo zrovna s městskými rivalkami. „Jejich ambice jsou patrné, asi všichni vnímáme, že nám mají co oplácet. Myslím si, že Šelmy vnímají vzájemná utkání trochu prestižněji než my,“ hodnotí Nezhoda.

KP si zvyká na roli favoritek. Po triumfu v poháru jde do derby s dobrou náladou

Ten ve svém celku před vrcholem sezony neuvítal jedinou posilu. Královo Pole totiž sází na sílu jednotného a sehraného mladého týmu, který stále roste k lepším a lepším výsledkům. „Správnou cestu ukáže až konec sezony. Šelmy daly dohromady tým, který má silné vazby, spousta hráček už spolu dřív hrála. My jdeme jinou cestou, od začátku věříme kádru, který tu dlouhodobě budujeme. Každý z týmů bude mít možnost dokázat, že si vybral správně,“ předesílá královopolský stratég.