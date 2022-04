Ze hry ho krátce po červnovém zlatém Superfinále vyřadil natržený zadní stehenní sval. „Když mi prasknul poprvé, ani jsem si ho nevšiml, nějaký čas jsem s tím hrál a vytvořil se hematom, který se nedokonale vstřebal, což asi mělo vliv, že mi zranění stalo znovu. Bylo to hodně nešťastné, absolvoval jsem kvalitní přípravu na minulý půlrok, která vrcholila při Superfinále v červnu, povedlo se mi i proto, že jsem měl strašně moc natrénováno. V generálce před mistrákem ve čtyřicáté páté minutě mi sval praskl a od té doby jsem stál. Mám obrovskou radost, jak můj návrat vyšel, byť jsme dorazil zpátky do Břeclavi ve čtvrt na dvě ráno a normálně jsem šel do práce,“ líčil Pospiš.

V Pardubicích jeho tým vedl od sedmé minuty, když se trefil Bohumír Doubravský, ve 24. minutě zvýšil Tomáš Zeman. Hned po přestávce přidal třetí branku Jakub Dobšíček a skóre ještě upravili Tomáš Prokeš s Davidem Preslem. „Nehráli jsme špatně, ale Brno dalo góly po našich chybách, někdy jsem i koukal, jak to dokázali hosté vyťukat do prázdné brány. To se těžko se brání,“ líčil pardubický útočník Martin Hruška.

Pospiš hrál před týdnem v Pardubicích přípravu s českou reprezentací, která v Areálu Hůrka zvítězila 5:1. „Není to zrovna oblíbená lokalita, protože do Pardubic se jede bokem a ne po dálnici. Věděli jsme, že domácí hodně koušou, mají omlazený tým, který hraje důrazně, naučili se hrát na pivota, měli docela dobré taktické věci. S reprezentací jsme tam hráli v ucelené brněnské pětce, takže se na nás dokázali připravit. Počítali jsme, že se nachystají a před zápasem jsme si jasně řekli, že co jsme dosud ukopali, je pryč a pokud nenecháme na hřiště srdce, nemáme šanci uspět. Z mé pozice kapitána mohu říct, že to všichni absolutně důsledně dodrželi, proto jsme uspěli. Výsledek 5:0 sice vypadá jako velký rozdíl, ale průběh tomu tolik neodpovídal. Domácí měli šance, hráli důrazně, nevypustili jeden souboj a dali do toho všechno,“ ocenil soka brněnský kapitán.

To Hruška si odbyl náročnou premiéru v Superlize malého fotbalu proti čtyřnásobnému šampionovi. „Je to soutěž hlavně o technice a rychlosti na balonu, úplně něco jiného než velký fotbal. Na všechno je míň času, chvilkami mi i vadilo, že to na mě bylo hrozně rychlé,“ přiznal Hruška.

V soutěži chce určitě pokračovat. „Rozhodně končit nechci, malý fotbal je krásný a ukáže se v něm technika. Doufám, že příští sezona pro nás bude lepší a třeba dokážeme Brno porazit,“ přál si pardubický forvard.

Brněnský kapitán vyzdvihl také trojici mladíků, která dostala šanci v áčku: Tomáše Zemana, Tomáše Krejčíře a Dominika Moučku. „Byl jsem zvědavý, jak budou mladí kluci vypadat, a musím je vychválit. Co se řeklo, přesně do puntíku dodrželi, makali a ukázali, že jsou velkým přínosem pro áčko, což je zadostiučinění. Každý kádr rok od roku zaslouží obměnu, u nás to není jinak a tito hráči jsou velký příslib, pomohli nám. Rozhoduje přístup, který nás zdobí a dovolím si zmínit Dominika Kunického, který věděl, že nebude chytat a i když toho má taky hodně, jel v pozici dvojky až do noci na zápas do Pardubic, kdyby se něco stalo se Zrzou (Lukáš Zrzavý – pozn. red.), aby byl nápomocen. Některá mužstva tohle nemají a tím se podle mě odlišujeme, v srdcovém pojetí fotbalu. Taky jsme výborná parta, což je už náš evergreen. To chceme uplatňovat v posledních utkáních. Taky zmíním Tábu, jemuž není za těžko sednout do auta a jet do Prahy nebo do Příbramipodívat se na zápasy, abychom věděli, na co si dát pozor a dokonale se připravili. Taky jeho rady striktně dodržujeme a o to lépe se nám potom hraje,“ sdělil Pospiš.

Dvě kola před koncem základní části Superligy malého fotbalu ztrácí obhájci titulu na Blanensko jediný bod. Touží se dostat před svého rivala. „Chceme Blanensko přeskočit. V posledním kole jsme prohráli nešťastným zápasem, na kterém jsem byl přítomen, dali jsme snad pět tyček, Blanensko zvítězilo, což nás mrzí. Uvědomujeme si, že ve všech duelech musíme naplno bodovat, nemůžeme sázet na to, že třeba půjdeme do penalt. Rozhodně neponecháme nic náhodě, za každou cenu jedeme na vítězství,“ dodal brněnský kapitán.

Pamako už se do play-off dostat nemůže, takže v posledních dvou kolech se pokusí předstihnout Jihlavu na páté pozici východní skupiny. „Jsme mladý tým a teprve se sehráváme. Chtěli jsme se dostat do play-off, ale ještě nekončíme tuhle sezonu. Potřebujeme se sehrát, příští ročník snad bude lepší a dostaneme se do play-off,“ vyhlížel Hruška.

Pamako Pardubice – Brno 0:5 (0:2)

Branky a nahrávky: 7. Doubravský (Presl), 24. Zeman (Levčík), 31. Dobšíček (Pospiš), 39. Prokeš (Moučka), 43. Presl (Pospiš). Rozhodčí: Pfeifer. ŽK: Doubravský, Pospiš.

Pamako Pardubice: Nicolas Šmíd (Matěj Kouba) – Vojtěch Kaluža, Jaroslav Hlavsa, Lukáš Tichý, Lukáš Krátký, David Lát, Lukáš Jantovský, Martin Tulach, Jan Málek, Jan Rosůlek (C), Josef Stránský, Martin Hruška, Jiří Stolín, Lukáš Hanč, Vojtěch Kubín.

Brno: Lukáš Zrzavý (Dominik Kunický) – Tomáš Zeman, Dominik Moučka, Patrik Levčík, Tomáš Pospiš (C), Bohumír Doubravský, Tomáš Krejčíř, Jakub Dobšíček, Tomáš Prokeš, David Presl.