Hvězdy českého florbalu z nedávné minulosti míří do Brna, kde se od pátku do neděle uskuteční mistrovství České republiky veteránů.

O český veteránský titul usiluje v domácím prostředí tým s názvem Pozdní sběr Bulldogs Brno. | Foto: se svolením Aleše Jakůbka

V hale SportPoint ve Střední ulici se představí řada florbalových legend. Například Milan Fridrich, bývalý kapitán reprezentace a trenér aktuálně nejlepšího florbalového týmu planety Tatranu Střešovice. Nebo Tomáš Kafka, bývalý reprezentační brankář, majitel třinácti ligových titulů a někdejší nejlepší brankář světa.

Nečekaný zvrat. Novým majitelem Zbrojovky Brno se stane Zábranský, boss Komety

V dresu Havířova naskočí exreprezentant Pavel Kožušník, za Vítkovice Lukáš Hrubý, za FBC Lipník Lukáš Petřík, za Crazy Boys pak Tomáš Erben, jeden ze zakladatelů florbalu v Liberci. V domácích barvách Pozdního sběru Bulldogs Brno pak nastoupí dvojnásobný medailista z mistrovství světa a pětinásobný český šampion Aleš Jakůbek, kanonýr Luděk Ondráček či bratři Jan a Petr Kadlecové.

Podle tvůrce brněnského týmu si veteráni rozhodně nedají nic zadarmo. „Bude to hvězdný florbal, jen možná v trochu pomalejší rychlosti. Tím nechci nikoho hanit, diváci si aspoň mohou naplno vychutnat krásný florbal. Nebude to žádná exhibiční podívaná, o postup na závěrečný turnaj se bojovalo tvrdě, emoce na hřišti nechyběly. Někdy mají veteráni větší emoce, než když hráli dřív. Každý to dělá proto, že ho florbal baví, nikdo nechce prohrát. Turnaj bude mít náboj už od základních skupin,“ slibuje Jakůbek, který sestavil brněnský výběr.

Buldoci pomýšlejí na co nejlepší umístění, kdo pro ně představuje nejtěžší protivníky? „Obhájci jsou ze Znojma, kteří loni vyhráli trochu překvapivě, letos postoupili z naší divize s námi. Pak spatřuji favority mezi týmy, které se pohybovaly na špici ve svých divizích, takže Black Angels, určitě Tatran, ale ani další celky nejsou bez šance, z té dvanáctky může vyhrát skoro kdokoli, systém turnaje je zrádný. Liberec se zvedl, loni ani nebyl na republice, Mladá Boleslav může být silná, ze severní divize vidím největší šance u Vítkovic a Havířova,“ podotkl Jakůbek.

Očekávaný návrat Guliho do Komety: Chci dokázat, že na to mám, říká

Dvanáct týmů je rozdělených do čtyř skupin, kde hraje každý s každým, následuje play-off na jeden vítězný zápas. Úvodní utkání začíná v pátek hodinu po poledni, finálový duel je na programu v neděli od čtyř hodin odpoledne.