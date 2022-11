Rodák z Bruntálu už jedenáct let žije a trénuje v Brně. Ze špičkového turnaje na důvěrně známých kurtech je doslova nadšený. „Bude skvělé hrát před vlastními fanoušky. Celý klub je na nohou a všichni se nemohou dočkat. Půjde o squashový svátek,“ říká třicetiletý borec, jenž momentálně figuruje na 89. místě žebříčku PSA.

Těžká prověrka ve Francii. Modelky z KP po skvělém úvodu cítí šanci

Názor, že by tak významné akci více slušela česká metropole, nesdílí. „Viktoria má výborné zázemí. Každý tu dostane všechno, co potřebuje. I dostupnost Brna je slušná, velká letiště jsou poblíž. Hotely jsou na úrovni a není tu například takový problém se zácpami, jako v Praze,“ argumentuje.

Program turnaje:

• 3. 11. 2022 - čtvrtek

◦ 15:15 - 20.15: muži 1. kolo - 8 zápasů vč. všech tří českých účastníků (16.15 Daniel Mekbib, 17.15 Martin Švec, 19.15 Jakub Solnický)

• 4. 11. 2022 - pátek

◦ 14:30 - 17.15: muži 2. kolo - 8 zápasů (v případě postupu i s našimi hráči)

◦ 12.00 - 13.30: ženy 1. kolo - 8 zápasů (12.00 Tereza Široká, 12.30 Sofie Hausknotzová, Tamara Holzbauerová, 13.00 Karolína Šrámková)

◦ satellite - 1. a 2. kolo

• 5. 11. 2022 - sobota

◦ 14.30-17.30: muži čtvrtfinále - 4 zápasy

◦ 12.00-13.45: ženy čtvrtfinále - 4 zápasy

◦ sattelite čtvrtfinále a semifinále

• 6. 11. 2022 - neděle

◦ 17.30-18.30: muži semifinále - 2 zápasy

◦ 15.00-15.45: ženy semifinále - 2 zápasy

◦ 16.30: sattelite finále

• 7. 11. 2022 - pondělí

◦ 16.30: ženy finále

◦ 17.30: muži finále

Pro hovoří i ohlasy na loňský ročník Czech Open. Ten byl v mnoha ohledech přípravný. Jeho dotace činila o deset tisíc dolarů méně, což už tehdy přilákalo kvalitní konkurenci. „Nepřál mi los, hrál jsem s nasazenou jedničkou. Celkově ale na turnaj rád vzpomínám. Bylo fajn od ostatních slyšet, že se jim ve městě líbí a všechno klape. Nepochybuji, že na to navážeme,“ zdůrazňuje Mekbib, který cítí nyní větší šanci.

V prvním kole se totiž utká s 39. hráčem světa Lucasem Serme. Francouzského reprezentanta dobře zná. Manžel české jedničky Anny Serme žije trvale v Praze a nastupuje za Strahov. „Půjde skoro o derby,“ směje se Mekbib. „On musí a já můžu. Naděje existuje, jen se nesmím bát a využít ji,“ říká.

V optimismu ho utvrzuje dobrý vstup do sezony. Ve třech zářijových turnajích okruhu PSA prošel do čtvrtfinále. „Obsazení bylo kvalitní, zaznamenal jsem několik zajímavých výher a jednu prohru, která mě mrzela. Celkově jsem byl spokojený a posunul se i v žebříčku. Slibný rozjezd. Cítím formu a chci ji udržet,“ hodnotí dvě akce v USA a jednu v Kanadě.

Ve městě pod Špilberkem se může opřít o spolupráci s Martinem Švecem. „V klubu i na turnajích spolu trénujeme. V zápasech se vzájemně koučujeme. Budeme si fandit,“ odmítá rivalitu Mekbib.

Švecovi los relativně přál, čeká na něj 55. squashista planety Španěl Bernat Jaume. „Poslední turnaje hrál špatně, vypadl vždy v prvním kole. Podle mě ho Martin udělá,“ zakončuje optimisticky několikanásobný domácí mistr republiky.

Zbrojovka potřebuje góly obránců. Šural se trefil jako druhý v sezoně

Švec byl před domácím turnajem Czech Open v Brně několik týdnů v Austrálii. A tam se skutečně dobře rozehrál. Vždyť na Canberra Open a pak v Sydney se pokaždé dostal do čtvrtfinále. Přitom se jednalo o velmi dobře dotované turnaje se skvělou konkurencí. „Jsem spokojený maximálně. Letěl jsem do Austrálie s cílem uhrát dvě čtvrtfinále a to se také povedlo. Nechybělo moc a mohl jsem se dostat také do semifinále,“ prohlásil Švec, pro kterého to byly první takové výsledky na turnajích s dotací 20 a 30 tisíc dolarů.

Teď už vyhlíží start Czech Open. „Hrozně moc se těším. Doufám, že navážu na výkony z Austrálie. Hrát doma, na domácích kurtech, v domácím centru, před rodinou a kamarády na takto velkém a výborně obsazeném PSA turnaji je pro nás něco výjimečného,“ dodal Švec, který bude do turnaje vstupovat z pozice nenasazeného hráče. „Takže cíl je postoupit přes nasazeného hráče do druhého kola,“ doplnil.

JIŘÍ UHLÍŘ