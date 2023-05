Tři tituly v seniorské extralize zatím vybojovali brněnští korfbalisté a pokaždé v jiné hale. V sobotu se pokusí o čtvrtý triumf a tentokrát se hostitelem finálového dne extraligy stane malá hala ve Vodově ulici. „Jeden titul jsme získali v Prostějově, jeden v Bohunicích a třetí v Maloměřicích. Hledáme další halu, kde můžeme vyhrát,“ usmíval se brněnský trenér Jakub Máša.

Brněnští korfbalisté podlehli v loňském extraligovém finále Prostějovu 19:22. | Foto: KK Brno

Korfbal klub Brno se při finálovém dnu pokusí rovněž o nejvyšší návštěvu v extralize. Malá hala Vodova pojme devět set diváků. „Řekli jsme si, že když máme tak velkou halu, zkusíme ji zaplnit. Doufáme, že přijde přes pět set lidí, což by byla nejvyšší návštěva na extraligu. Chceme udělat pěknou atmosféru, v níž můžeme získat dva tituly a zvýšit povědomí o korfbalu, abychom nalákali lidi, kteří o něm třeba nikdy neslyšeli,“ uvedl Máša.

V domácím prostředí se jeho svěřenci pokusí o dva tituly: ve finále dorostenecké extraligy narazí na Prostějov a v seniorské kategorii se Brňané o zlato utkají s Českými Budějovicemi. „Můj syn teď začal hrát v přípravce a vyhrál zlato. Řekl mi, že stříbro se nepočítá. Chce mě pošťouchnout, takže si jdu pro dvě zlata. Nic víc, nic míň,“ prohlásil Máša.

V trenérské pozici vede oba týmy, dorostenci jsou favorité, protože letošní sezonou procházejí bez porážky. „Máme daleko lepší tým, ale uvidíme, jak na mlaďochy zapůsobí atmosféra, přijde se podívat hromada známých. Pracujeme na tom, aby to zvládli, trénují celý letošní rok s dospělými,“ řekl.

V dospělé kategorii hrálo Brno finále i loni, ale podlehlo 19:22 Prostějovu. Teď narazí na Jihočechy. „S Budějovicemi jsme bojovali posledních deset let kromě loňska, jsou staří známí. Letos jsme doma vyhráli, u nich se nám nedařilo. Každopádně na to máme a chci dvě zlata,“ burcoval Máša.

Finálový den

kdy: sobota 29. dubna

kde: malá hala Vodova v Brně

Program:

10.00: finále dorostenecké extraligy – Brno vs. Prostějov

12.00: finále 1. ligy – Znojmo B vs. Prostějov B

14.00: finále extraligy – České Budějovice vs. Brno