Když před sezonou dorazil do města automobilů, dobře věděl, že tady končí veškerá legrace. Stal se totiž součástí organizace, pro kterou je všechno kromě zisku mistrovského titulu velkým zklamáním. „Je úplně jedno, jestli vám je šestnáct nebo třicet let, v hlavě zkrátka máte jediný cíl a tím je zlatá medaile,“ prozradil brněnský rodák Petr Koláčný.

A navzdory všem obavám a pochybnostem dokázal s týmem Mladé Boleslavi dokráčet pro extraligovou obhajobu. V možná největším utkání dosavadní kariéry. „Snažil jsem se na to nemyslet. Samozřejmě jsem v hlavě měl tíhu toho okamžiku, ale po celé té náročné cestě letošním ročníkem jsem byl přesvědčen, že to zvládneme,“ řekl juniorský mistr světa z roku 2019.

První titul v kariéře, to se asi hezky poslouchá, viďte?

Je to krásný pocit, to bez debat. Pro mě osobně první extraligový titul, pro mladoboleslavský klub navíc obhajoba, takže se to krásně sešlo. Ta cesta na vrchol však byla nesmírně náročná, budovali jsme úplně nový tým, prošli jsme si různými fázemi toho vývoje, do hry poté navíc vstoupila i řada vleklých zranění. O to víc si té zlaté tečky za tímto náročným ročníkem vážím.

Navíc účast v superfinále letos rozhodně nebyla žádnou samozřejmostí. V sérii se Spartou jste měli namále.

Je to tak, troufám si dokonce říct, že takhle náročnou sérii náš klub možná ani nepamatuje. Ty porážky v semifinále se nakonec ukázaly jako ten nejlepší nakopávač do superfinále, myslím si, že jsme skutečně potřebovali prohrát, abychom se vybičovali k tomu nejlepšímu výkonu právě tady v O2 aréně. V průběhu té série se Spartou jsme udělali určité změny, upravili své nastavení a od té doby už to byla ta Boleslav, kterou všichni dobře známe.

Trio brněnských odchovanců: zleva Lukáš Punčochář, Adam Hemerka a Petr Koláčný.Zdroj: Instagram Adama Hemerky

Věřil jste i přes všechny ty překážky, že to letos dotáhnete až ke zlatým medailím?

Rozhodně, v hlavě jsem byl nastavený tak, že se to zkrátka zvládne. Kdybychom o sobě i navzdory všem těm problémům pochybovali, tak by to nemuselo dopadnout vůbec dobře. Věděli jsme, že nějaké porážky přijdou, byli jsme na to připravení. Také že přišly, ale jak říkám, ten tým si věřil a tu pravou sílu ukázal právě v superfinále.

Petr Koláčný slaví hattrick ve čtvrtfinále play-off proti Liberci.Zdroj: Florbal MB

Zmínil jste výrazné omlazení mladoboleslavského kádru, obhájcům titulu se letos příliš nevěřilo. Jak obstála nová parta?

Myslím si, že stejně jako ty mistrovské party z předchozích let. Samozřejmě tu před sezonou vznikal úplně nový tým, ale každý, kdo přichází do Mladé Boleslavi, ať už vám je šestnáct nebo třicet let, tak má v hlavě jediný cíl a tím je zkrátka titul. Takový klub si ani nemůže dávat menší cíle než být jednoduše nejlepší. Nám se to letos povedlo a věřím, že to zopakujeme i za rok.

Pro vás osobně to bylo první velké superfinále v O2 aréně. Dorazila i nervozita?

Abych pravdu řekl, tak jsem si tu tíhu okamžiku snažil nepřipouštět. Samozřejmě jsem vnímal, že jde o poslední utkání sezony, navíc před takovou kulisou, ale spíše jsem se zaměřil sám na sebe, abych podal ten nejlepší výkon. Ale atmosféra byla fantastická, užili jsme si to my, užili si to doufám i diváci, a ta zlatá medaile na krku ten zážitek jen umocňuje.

Měl jste v mladoboleslavském sektoru i své osobní fanoušky?

Jasně, rodinka dorazila. Teda kromě táty, ten měl pracovní povinnosti, takže mi posílal zdravice z veletrhu (smích). Byla tu mamka s bratrem, ostatní členové rodiny zůstali doma a poctivě fandili u televize. Takže o fanoušky bylo samozřejmě postaráno.

Ještě před rokem jste vypomáhal v dresu prvoligových Buldoků, nyní máte na krku zlatou medaili ze superligy. Trochu fofr, nemyslíte?

Je to trochu urychlená cesta, to ano, ale já, když už jsem odcházel z Brna do Otrokovic, tak jsem věděl, že se tam jdu zkrátka vyhrát, nabrat ty patřičné zkušenosti. Ty cíle v mé hlavě byly mnohem větší, to je zkrátka fakt, a jedním z nich byl právě mistrovský titul. A věřím, že zdaleka ne ten poslední.